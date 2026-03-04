Sahipsizler neden final oluyor? Sahipsizler final bölümünde neler yaşanacak?
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir kitleye ulaşan Sahipsizler dizisi için yolun sonuna gelindi. Büyük bir merakla beklenen final bölümü fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, hikâyenin nasıl noktalanacağı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki Sahipsizler neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak?
Star TV'nin iki sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran yapımı "Sahipsizler", ekran yolculuğunu noktalıyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün paylaştığı dizi, yüksek yapım maliyetleri ve ekonomik nedenlerle alınan final kararının ardından 4 Mart Çarşamba akşamı izleyicisine veda edecek.
Öldüğü sanılan Devran’ın nikahı basarak geri dönmesiyle köşeye sıkışan Hazar, Melis’i rehin alarak kaçar. Ancak bu tehlikeli kaçış sırasında ormanda Melis’in bacağını bir akrebin sokması, olayı bir yaşam savaşına dönüştürür.
Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha; Melis’i kurtarmak için Hazar’ın peşine düşer. Araçlarının bozulmasıyla geceyi ormanın derinliklerinde geçirmek zorunda kalan ekip, zamana karşı yarışır.
Alaz Otel’de kalan aile üyeleri, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya gelir. Evladını kaybetme korkusu yaşayan Necla’ya destek olmak için kurulan bu sofra, Melis’ten gelecek umutlu haberi bekleyen herkes için bir dayanışma noktasına dönüşür.