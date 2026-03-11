Sahipsizler neden yok, bitti mi? Sahipsizler final mi yaptı?

Yönetmen koltuğunda Enes Kartal’ın oturduğu, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı dizi, ne yazık ki artan prodüksiyon maliyetleri ve reklam gelirlerinin bu giderleri karşılayamaması gibi ekonomik sebeplerle erken final kararı almak durumunda kaldı.