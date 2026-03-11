Sahipsizler neden yok, bitti mi? Sahipsizler final mi yaptı?
Star TV’nin sevilen dizisi "Sahipsizler", iki sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen hikayesiyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak 11 Mart 2026 Çarşamba günü dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peki Sahipsizler neden yok, bitti mi? Sahipsizler final mi yaptı?
Star TV ekranlarında iki sezondur ilgiyle takip edilen ve altı kardeşin yürek burkan yaşam mücadelesini konu alan "Sahipsizler" dizisi, Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Ancak 11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon karşısına geçen izleyiciler, yapımın yayın akışında yer almadığını fark etti.
Bu durumun nedeni, OGM Pictures imzalı dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle ekran macerasını noktalamış olması.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal’ın oturduğu, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı dizi, ne yazık ki artan prodüksiyon maliyetleri ve reklam gelirlerinin bu giderleri karşılayamaması gibi ekonomik sebeplerle erken final kararı almak durumunda kaldı.
Hikaye, izleyicileri memnun eden duygusal bir sonla tamamlandı. Finalde Azize ve Devran bebek heyecanı yaşarken, ailedeki tüm kırgınlıklar Zeliha’nın doğumuyla şifalandı. Yavuz işlediği suçların bedelini ödemek üzere adalete teslim olurken, bu durum Cemo’nun özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.