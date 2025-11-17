Sakıncalı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakıncalı ilk bölüm ne zaman ve hangi kanalda?
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği, Dünya lansmanı Venedik’te yapılan ilk Türk dizi olan “Sakıncalı”nın yayın günü belli oldu. Peki Sakıncalı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakıncalı ilk bölüm ne zaman ve hangi kanalda?
Gold Film imzalı ve başrollerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin paylaştığı, dünya lansmanı Venedik'te yapılan ilk Türk dizi olan "Sakıncalı"nın yayın tarihi kesinleşti.
Sakıncalı ilk bölüm ne zaman ve hangi kanalda?
Dizi, 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Sakıncalı dizisi konusu
Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu ve senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki çarpıcı mücadelesini konu ediniyor.
Özpirinçci ve Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker ve Berk Bakioğlu gibi güçlü isimlerin eşlik ettiği "Sakıncalı", güçlü hikayesi ve kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.