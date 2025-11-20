Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? Sakıncalı gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı yeni dizi “Sakıncalı”, dün akşam (19 Kasım 2025 Çarşamba) saat 20.00 itibarıyla NOW'da yayın hayatına giriş yaptı. Peki Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? Sakıncalı gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin paylaştığı, Gold Film imzalı yeni dizi “Sakıncalı”, dün akşam (19 Kasım Çarşamba) ilk bölümüyle NOW TV'de izleyiciyle buluştu.
Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu ve senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya Gökmen’in (Özge Özpirinçci) zorlu adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor.
Sakıncalı gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Kayıp, öfke ve vicdan gibi güçlü duyguları merkeze alan hikâye, güçlü bir kadının yeniden doğuşuna odaklanıyor. Dizinin temel olay örgüsü tamamen kurgusal olup, gerçek bir hikâyeden birebir uyarlanmamıştır, ancak toplumsal ve bireysel çatışmaları evrensel bir temada işlemektedir.
Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor?
İstanbul'un dramatik atmosferini başarılı bir şekilde kullanan dizinin çekimleri, özellikle Beşiktaş, Eminönü, Galata ve Beykoz gibi tarihi ve manzaralı semtlerde gerçekleştirilmiştir.