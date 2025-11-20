Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? Sakıncalı gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Sakıncalı gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Kayıp, öfke ve vicdan gibi güçlü duyguları merkeze alan hikâye, güçlü bir kadının yeniden doğuşuna odaklanıyor. Dizinin temel olay örgüsü tamamen kurgusal olup, gerçek bir hikâyeden birebir uyarlanmamıştır, ancak toplumsal ve bireysel çatışmaları evrensel bir temada işlemektedir.