Sandık Kokusu konusu ne? Oyuncuları kimler? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor?

Sandık Kokusu dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizi “Sandık Kokusu”ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Sandık Kokusu konusu, oyuncuları, fragmanına yakından bakalım...

Sandık Kokusu konusu ne?

‘Sandık Kokusu’ güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu ne zaman yayınlanacak?

"Sandık Kokusu" dizisinin ilk bölümünün kulislerde 30 Kasım Perşembe günü yayınlanacağı konuşuluyordu. Ancak gün değişikliği yapılacağı ortaya çıktı. Dizinin yeni bir değişiklik olmazsa çarşamba günleri yayınlanması planlanıyor.

Sandık Kokusu nerede çekiliyor?

Çekimlerine Adana'da başlanan dizi İstanbul'da devam ediyor.

Sandık Kokusu oyuncuları

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memili

Sandık Kokusu fragmanı