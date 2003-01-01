‘Kardeş Payı’ dizisiyle hepimizi güldüren Seda Bakan’ın favori film listesi…

Yıl: 2003Quentin Tarantino’nun yönettiği, Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu gibi usta isimlerin oynadığı ‘Kill Bill’ benim listemin ilk sırasında yer alıyor. Senaryosu, çekimleri nefis.Yıl: 2004Adam McKay tarafından yönetilen absürd komedi filmi ‘Anchorman: O Bir Efsane’ gerçekten çok iyi bir komedi filmi ve oyuncuları çok başarılı. Başrollerinde Will Ferrel, Paul Rudd ve Steve Carell yer alıyor.Yıl: 2014Yapımcıları arasında Reese Witherspoon’un olduğu ‘Kayıp Kız’ın yönetmen koltuğunda David Fincher var. Başrollerde ise Ben Affleck ve Rosamund Pike’in olduğu film, son zamanlarda izlediğim, senaryosu en iyi olanlardan.