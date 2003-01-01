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Seda Bakan’ın favori filmleri

‘Kardeş Payı’ dizisiyle hepimizi güldüren Seda Bakan’ın favori film listesi…
Kill Bill
Yıl: 2003
Quentin Tarantino’nun yönettiği, Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu gibi usta isimlerin oynadığı ‘Kill Bill’ benim listemin ilk sırasında yer alıyor. Senaryosu, çekimleri nefis.


Aanchorman: O bir efsane (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy)
Yıl: 2004
Adam McKay tarafından yönetilen absürd komedi filmi ‘Anchorman: O Bir Efsane’ gerçekten çok iyi bir komedi filmi ve oyuncuları çok başarılı. Başrollerinde Will Ferrel, Paul Rudd ve Steve Carell yer alıyor.


Kayıp kız (Gone Girl)
Yıl: 2014
Yapımcıları arasında Reese Witherspoon’un olduğu ‘Kayıp Kız’ın yönetmen koltuğunda David Fincher var. Başrollerde ise Ben Affleck ve Rosamund Pike’in olduğu film, son zamanlarda izlediğim, senaryosu en iyi olanlardan.
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