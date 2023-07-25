Selman Nacar'ın yeni filmi 'Tereddüt Çizgisi' dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak

Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Bu sene 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde ‘Tereddüt Çizgisi’ Orizzonti Bölümü’nde yarışacak.

İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

TEREDDÜT ÇİZGİSİ

Künye

Yazar & Yönetmen - Selman Nacar

Yapımcılar - Burak Çevik, Diloy Gülün, Selman Nacar

Ortak Yapımcılar - Koray Köse, Alper Aydın, Luis Collar Carrió, Jorge Moreno Vergara, Oana Giurgiu, Guillaume de Seille

Oyuncular - Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak

Görüntü Yönetmeni – Tudor Panduru

Yapım Tasarımcısı – Meral Aktan

Kurgucu - Melik Kuru, Selman Nacar

Cast Direktörü – Ezgi Baltaş

Ses Tasarımcısı – Ismael Calvo Delgado

Sinopsis

İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatı, gündüzleri adliyede, geceleri ise hastanede solunum cihazına bağlı yaşayan annesinin yanında mekik dokuyarak geçmektedir. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet zanlısının karar duruşması gününde Canan; annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalır.

Yönetmen Biyografi

Selman Nacar

Selman Nacar, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, 2016 yılında da Film Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği bölümünde tamamlamış ve ardından aynı üniversitede yönetmenlik üzerine dersler vermiştir. Ayrıca Nacar, Berlinale Talents 2019 ve First Films First 2020 mezunlarındandır. Nacar'ın ilk filmi ‘İki Şafak Arasında’ 69. San Sebastian Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve 39. Torino Film Festivali'nde En İyi Film, 58. Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel, En İyi Yardımcı Kadın & En İyi Yardımcı Erkek, Cahide Sonku Ödülleri başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Nacar’ın ikinci filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirecektir.

Yönetmen Filmografi

• Tereddüt Çizgisi / 2023 / Yazar & Yönetmen & Yapımcı

• İki Şafak Arasında / 2021 / Yazar & Yönetmen & Yapımcı