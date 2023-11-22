Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu ne? Oyuncuları kim?

Show TV ekranlarında yayın hayatına yakında başlayacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, senaryosunu da Banu Kiremitçi Bozkurt yazıyor.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlıyor. İki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadeleleri ekrana gelecek.

Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

Ne Gemiler Yaktım Dizisi başrollerinde Deniz Baysal, Erkan Kolçak Köstendil, Devrim Özkan, Berk Hakman, Buğra Gülsoy, Çiğdem Selışık Onat, Macit Koper, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci gibi oyuncular yer alıyor.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ FRAGMANI

Kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. ''Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar.'' sözleri dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada da çok konuşuldu.