Oscar Ödül Töreni’nde bir ilke imza atıldı ve En İyi Film Ödülü bir yabancıya ve kesinlikle hak edene gitti. Peki bu nasıl oldu?

Güney Koreli Parasite, Oscar Ödülleri tarihinde kendine esaslı bir yer açtı ve beyaz perdenin yeni yıldızı olduğunu ispatladı. En İyi Film Ödülü’nü tarihte ilk kez yabancı bir filme veren Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi, tüm dünyada yankı uyandıran bu yapımı daha birçok Oscar heykelciği ile ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Parasite, yönetmen ve senarist Bong Joon-Ho, senarist Han Jin-won ve oyuncu kadrosu da bunu sonuna kadar hak etti!





92. Oscar Ödülleri’nden En Özgün Senaryo, En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Film ödülleriyle ayrılan film, diğer seremonilerin de odak noktasındaydı. Parasite, Oscar’ın yanı sıra bu yıl, Altın Küre ve Ekran Oyuncuları Birliği; geçtiğimiz yıl ise Altın Palmiye gibi prestijli ödülleri de kazanarak kendi gösterişli tarihini yazmaya devam ediyor. Yoksul Kim ailesi ve zengin Park ailesi arasındaki sınıf farkları, kapitalizm ve aile ilişkilerini konu edinen yapım, iki aile arasındaki kırılgan ve şeffaf sınırın ortadan kalkışını dramatik bir şekilde meraklısına aktarıyor. Yönetmen Bong Joon-Ho’nun iddialı eseri, ilham veren ışığıyla televizyon dünyasının da gözünü -elbette- kamaştırdı. ABD’li televizyon kanalı HBO, filmi diziye dönüştürmek için çalışmalara çoktan başladı. Beyaz perdede bu denli sükse yapmış bir eser, televizyon ekranlarında hangi kadroyla, nasıl bir performans gösterecek elbette merak konusu.

Şimdilik biz orijinal yapımı görüş mesafemizden çıkarmamakla yetiniyoruz. Gelecekteki yeni Parasite’a kadar tüm övgüler sinemanın yeni yıldızı orijinal Parasite’ın hakkı. Hala izlemediniz mi? Acele edin, pişman olmayacaksınız!

