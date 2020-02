Hayatın koşturmacasına bir saatlik bir mola mı vermek istiyorsunuz? Yeni dizi arayışındasınız ancak ne izleyeceğinize karar veremiyor musunuz? En iyi yabancı diziler listemiz sizler için hazır. Mısırlar hazırsa buyurun başlayalım.

Günlük hayatın koşturmacasından bir saatliğine de olsa uzaklaşmamızı sağlayan diziler artık seçtikleri konular ve çekim kaliteleri ile sanatsal bir boyuta ulaşmış vaziyette. Her bir bölümü ayrı bir film kalitesinde çekilen dizilerin yapım maliyetleri de yüksek tabii. Hepsi bizim birkaç saatliğine kendi gerçekliğimizden uzaklaşıp, hayata bir mola vermemiz için… Bu molalarda size eşlik edecek; konuları, oyunculukları, çekim kaliteleri ve renkleri ile aklınızı başınızdan alacak dizileri, en iyi yabancı diziler listemizde, sizin için derledik. Mısırlarınız hazırsa başlayalım.





Seyretmeden Geçmeyin; Game Of Thrones

“Winter is coming”… Bu cümleyi duymayan kaldı mı? Bir fenomen haline gelmiş, hayranlarının sayısı milyonları bulmuş bu HBO dizisi, en iyi yabancı diziler listesinin başında olmayı hak ediyor. Evet, final sezonuna rağmen… Hala izlemediyseniz ve bu başlığı atlayıp alttaki başlığa geçmediyseniz; belki de şimdi izleme vaktidir. George R. R. Martin’in “Buz ve Ateşin Şarkısı” serisinden uyarlanan dizi, adını serinin ilk kitabı olan “Taht Oyunları”ndan alıyor. Fantastik bir dünyada soylu ailelerin taht savaşına odaklanan dizinin repliklerinden bir felsefe kitabı gibi bilgelik akıyor. Sürprizleri seven, seyirciyi sürekli şaşırtmayı başaran dizinin final sezonu pek beğenilmemiş olsa da izleyip kendi kararınızı vermeniz en doğrusu. Her bölümünde tüm dünyayı, hakkında konuşturmayı başaran bu diziye hemen başlamanızı öneririz. Diziyi izledikten sonra eminiz ki siz de sürekli hakkında konuşmak isteyeceksiniz.















Anlatılan Bizim Hikayemiz; Handmaid’s Tale

Karşınızda feminist bir distopya. Büyük bir kimyasal yıkım sonucu kadınların büyük çoğunluğu doğurganlıklarını kaybetmiş ve devlet duruma el koymuştur. Siz devlet olsanız doğurgan kadınları, gönüllü köleler haline gelmeye nasıl ikna ederdiniz? Dizi tam da bunu soruyor ve şiddetin hangi araçlarla üretilebileceğini, kadınlar üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor. Tam rahat koltuklarınızda bu “zavallı kadınlar”ın hikayesini izlerken, bam! Dizi öyle bir şey yapıyor ki, bir daha diziyi rahat rahat izleyemiyorsunuz. Boğazınız düğümleniyor, gözleriniz doluyor… Ne de olsa dizinin sloganı “anlatılan senin hikayendir.” Margaret Atwood’un aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yapımcısı da dizinin başrol oyuncusu olan Elizabeth Moss. Hollywood’da kadın yapımcıların günden güne sayısının arttığı şu güzel günlerde, yapımcısının bir kadın olması da diziye ayrı bir güzellik katıyor. Emmy ve Altın Küre’yi silip süpüren dizi, şuan üçüncü sezonunu tamamladı; dördüncü sezon yolda. En iyi yabancı diziler listemizin ikinci sırasını kapan bu diziye vakit kaybetmeden başlamanızı tavsiye ederiz.















O Bir Klasik; Breaking Bad

Kanser olduğunu öğrenen orta halli bir kimya öğretmeni, ailesine miras olarak bırakacak hiç parası olmadığını fark edince, karanlık tarafa geçer. Dizi tabii ki bir Star Wars uyarlaması değil. Karanlık taraf ile kimya bilgisini uyuşturucu yapmak için kullanmaya karar vermesini kast ediyoruz. İlk duyduğunuzda kulağınıza çok basit bir hikaye gibi gelmiş olabilir. Ancak konuyu işleme biçimi, muazzam oyunculuklar, başarılı karakterler, ayrıntılarda gösterdikleri titizlik ve dizinin içine işlemiş nihilizm ile sizi koltuğunuza kilitleyebilir. Emmy’den Altın Küre’ye; aldığı ödülleri ise buradan saymakla bitiremeyiz. Günümüz tüketim hızında on yıllık bir dizinin en iyi yabancı diziler listesinde ne işi var derseniz, IMDB’deki 9,5 puanı ile ilk üçteki yerini hep koruyor oluşu bize şunu söyletiyor: “Yıllar onu eskitemedi.” E biz de en iyi yabancı diziler listemizde yer vermesek olmazdı.















Aşık Olacaksınız; Fleabag

Bu diziyi izlerken iki şey olacak: Birincisi çok eğleneceksiniz, ikincisi Phoebe Waller-Bridge’e aşık olacaksınız. Kendi yazdığı tiyatro oyunundan kendisinin uyarladığı dizide bir de başrolde kendisi oynuyor. Hem de çok başarılı bir biçimde… O yüzdendir ki, bu zeki oyuncu 2019 Emmy törenine hem yazarlığı hem oyunculuğu ile damgasını vurdu. Bu güzel kadını övmeyi bırakıp diziyi tanıtmaya başlayacak olursak; Fleabag’de en yakın arkadaşının ölümünün ardından, yas tutmayı beceremeyen bir kadının pişmanlıkları, hataları, ailesi ile kuramadığı ilişkileri, erkeklerle kuramadığı ilişkileri, hayat ile kuramadığı ilişkileri içten bir dille anlatılıyor. Sıklıkla dördüncü duvarı kırarak seyirci ile konuşmaya başlayan karakteri bir çaya ya da bir biraya davet etmek isteyeceksiniz. Söylemeden geçmeyelim; dizide Olivia Colman da oynuyor. En iyi yabancı diziler arasında olmasın da ne olsun.













İzlemeye Değer; Sense 8

Bazen dünyanın öbür ucundaki bir insanla aynı anda, aynı şeyi hissettiğinizi düşündüğünüz oluyor mu? Bu dizide bu oluyor; ama gerçekten oluyor. Dünyanın sekiz farklı ülkesindeki sekiz farklı insan birbirleriyle mistik bir ilişki içinde; birbirlerinin hayatlarını izleyebiliyor, birbirlerinin hissettiği şeyleri hissedebiliyorlar. İzleyenin içini barış ve huzur dolduran sahnelerinin yanı sıra, dizinin aksiyonu da eksik olmuyor. Matrix filmlerinden tanıdığımız Wachowski kardeşler, bu dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor. Bir Netflix yapımı olan dizi, sekiz farklı ülkede çekiliyor olması sebebiyle oldukça yüksek maliyetli. Ne yazık ki Netflix, dizinin ikinci sezonunda, yüksek izlenme oranına rağmen, çekim maliyetlerini karşılayamadığı gerekçesi ile diziyi kaldırma kararı aldı. Dizinin hayranlarından tepkiler yağmaya başlayınca, bir internet sitesinin sponsorluğunda iki buçuk saatlik muazzam bir final filmi çekildi. En iyi yabancı diziler arasında olmasını; iyi müzik, iyi görüntü, iyi konu, iyi oyunculuk ve Wachowski imzasına borçlu. Zaten daha ne olsun?















Kısa Ama Vakit İster; Chernobyl

Uyaralım; yoğun iş temposu sebebiyle dizi izlemeye vaktim yok, bir mini dizi izleyeyim diyorsanız, bu diziden uzak durun. Boş bir vaktinizde izlersiniz. Keza izledikten sonra üzerinizden kamyon geçmiş gibi olacaksınız. Bir felaket, bu kadar mesafeli bir noktadan anlatılıp, bu kadar acı bir şekilde gözler önüne nasıl serilir? Chernobyl bunu başarıyor. Ülkemizin konumu itibariyle bizi de etkileyen bu felaketin gerçekleştiği andan itibaren atılan yanlış adımlara inanamayacaksınız. Dizinin gerçek bir olaydan uyarlama olması dizinin etkileyiciliğini kat kat artırıyor. Ne de olsa hiçbir kurgu, insanlığın gerçek hayatta kendisine yaptığı kötülükle boy ölçüşemez… Chernobyl mini dizisinin en büyük başarısı bizce, bu felaketi ajite etmeden anlatıyor oluşunda. 2019 Emmy Ödülleri’nde ödülleri silip süpürmesi ise başarısının bundan daha fazlası olduğunu söylüyor. En iyi yabancı diziler listesinden senelerce düşmeyeceğe benziyor.