Para hırsıyla yanıp tutuşan insanlar, illegal ilişkiler, tetikçiler, ölümle dans eden polisler… Ozark’la bir ailenin karanlık sırlarına ortak olduk, Breaking Bad, Fargo ve Narcos’la kartellere bulaşılmaması gerektiğini öğrendik. Sürekli heyecan ve gerilim arıyoruz. Suç unsurunun bağımlısı mı olduk acaba?

Sonbaharın gelmesiyle vites değiştiren televizyon dünyası, günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşmak için çareyi dizi ekranında bulan seyircileri memnun edecek çeşitlilikte özellikle macera-gerilim-polisiye sevenler için. Türün müdavimleri tarafından toz kondurulmayan Breaking Bad ve Fargo kadar olmasa da senaryo ve inandırıcılık söz konusu olunca bizden geçer not alan Ozark, son günlerde adından bayağı söz ettiriyor. Breaking Bad’le çok benzerlikler gösterdiği için biraz eleştirilse de başrolleri paylaşan Emmy ve Altın Küre ödüllü Laura Linney ve Jason Bateman’ın performanslarıyla ilgiyi hak ediyor. Psikolojik atmosferinden çekimlerine, kurgusundan yan karakterlerin olaya dahil oluşuna kadar son dönemin başarılı yapımlarından. Senaryo, kamera açıları, olay örgüsü, karakterlerin sahneye girişi-çıkışı ve hepsinin bir bütünün parçası olması yukarıda adı geçen dizileri bu kadar başarılı kılan unsurlar kesinlikle.







70’li yıllardaki FBI soruşturmalarına eğilen Mindhunter’ın popülaritesi hızla yükseliyor. Kiefer Sutherland’i yeniden nefes kesen bir koşuşturmada izlediğimiz Designated Survivor ile bir biyografinin çok ötesine geçen Narcos, son dönem gözdelerimiz. Hatta Narcos sınırlarını öylesine aştı ki dizinin yeni sezonunu çekmek isteyen yapımcılardan birinin Cali karteli tarafından öldürüldüğü dedikoduları aldı yürüdü.







Peki bizim kanallarda durum ne vaziyette? İbrahim Çelikkol ve Birce Atalay’ın başrollerini paylaştığı, bir tetikçiyle aşık olduğu doktorun hikayesine odaklanan Siyah Beyaz Aşk, gizli bir örgütün yarattığı kaos ortamını merkez alan Uğur Güneş ve Hande Soral’lı İsimsizler, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan olaylardan esinlenen, Serkan Çayoğlu ve Murat Arkın’ın rol aldığı, polis özel harekat biriminin maceralarını anlatan BÖRÜ de yeni sezonda polisiye-macera seyircisini ekrana bağlayabilir. Fantastik konular, fütüristik gerilimler insana bambaşka bir evrenin kapılarını açsa da insanın gerçeklik algısına çok ihtiyaç duyduğu da kaçınılmaz, hele yaşadığımız politik ortam ve coğrafyada yaşananlar düşünülünce... Siz ne dersiniz?





Siyah Beyaz Aşk’ın başrollerini Birce Atalay ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor.



Suç dünyası onlardan sorulur

IMDb’de en yüksek puanı alan bu diziler suç, gerilim ve macera tutkunlarının gözbebeği.







1 Breaking Bad (9.5)

2 Fargo (9,0)

3 Mindhunter (9,0)







4 Narcos (8,9)

5 The Night Of (8,6)

6 The American Crime Story (8,5)

7 Ozark (8,4)

8 Criminal Minds (8,1)

9 Blacklist (8,1)

10 Designated Survivor (7,9)