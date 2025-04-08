Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi gün?

Ekranların yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan tarihinde ilk bölümüyle ATV'de izleyici ile buluştu. Dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ile Burak Yörük yer alıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine topladı. Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncularına yakından bakalım...

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir. Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır.Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ OYUNCULARI

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Cezmi Baskın

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Sustalı Ceylan dizisi Cuma günleri ekrana geliyor.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Sustalı Ceylan dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sustalı Ceylan dizisi İstanbul'da Levent, Maslak ve Sarıyer gibi semtlerde çekiliyor.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI