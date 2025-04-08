Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi gün?
A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan ekran hayatına başladı. Peki Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi gün? Yakından bakalım...
Özge Çolak
Ekranların yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan tarihinde ilk bölümüyle ATV'de izleyici ile buluştu. Dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ile Burak Yörük yer alıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine topladı. Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncularına yakından bakalım...
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU
Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir. Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır.Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ OYUNCULARI
- Sümeyye Aydoğan
- Burak Yörük
- Celil Nalçakan
- Melike Güner
- Evrim Doğan
- Seda Türkmen
- Hasan Küçükçetin
- Melisa Berberoğlu
- Hakan Atalay
- Hülya Aydın
- Cezmi Baskın
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN?
Sustalı Ceylan dizisi Cuma günleri ekrana geliyor.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Sustalı Ceylan dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sustalı Ceylan dizisi İstanbul'da Levent, Maslak ve Sarıyer gibi semtlerde çekiliyor.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI