Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Tarih açıklandı
Ekran yolculuğuna iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisinde, ilk sezonun sonuna yaklaşırken izleyicilerin heyecanı dorukta. Dizinin sezon finaline dair kulislerde konuşulan takvim ve planlamalar netleşmeye başladı. Peki Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman?
TRT 1'in Karadeniz'in hırçın doğasında geçen sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finaline dair netleşen bilgilerle izleyicilerini hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı.
Sosyal medyada yayılan erken final söylentilerinin aksine, yapım ekibi sezonu planlanan bir akışla noktalamaya hazırlanıyor.
Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmazsa, dizi 5 Haziran 2026 Cuma akşamı sezon finali yapacak. Dizi, yayınlanacak olan 31. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayarak yaz tatiline girecek.
Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal’ın (Esme) başrollerini paylaştığı dizide, sezon finaline doğru tansiyonun iyice yükseleceği sızan bilgiler arasında.
Furtunalar ve Koçariler arasındaki nesiller boyu süren kan davasında, Eleni'nin köklerine dair ulaştığı son bilgiler tüm dengeleri altüst edecek.