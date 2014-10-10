The Giver 10 Ekim'de sinemalarda...

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Satış rakamları dünya çapında 10 milyona ulaşan Lois Lowry’nin bilim kurgu romanından esinlenerek beyazperdeye aktarılan “The Giver – Seçilmiş”; 10 yıldan fazla süren bir emeğin ardından sinema filmine dönüştü! “The Giver – Seçilmiş” filminde, Oscar ödüllü oyuncular Meryl Streep ve Jeff Bridges’in yanı sıra, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Taylor Swift gibi isimler de performanslarıyla göz dolduruyor. Phillip Noyce’un yönettiği film, 10 Ekim 2014 tarihinde sinemalarda!

Dünya çapında 10 milyon satan ve filmin hayata geçirilmesi 10 yılı aşan “The Giver – Seçilmiş” için geri ayım başladı! Birleşik Devletler’deki ortaokullarda okutulan, genç, yetişkin herkesi içine çeken bilim kurgu filmi “The Giver”, Weinstein sayesinde nihayet beyazperdede. Projeyi geliştirmek için on yıldan fazla zaman harcayan ve kusursuz olması için büyük bir çaba sarf eden yapım ekibi “The Giver – Seçilmiş”in herkesin içindeki bir şeye hitap ettiğini belirtiyor ve bunu doğru yansıtabilmenin önemini kavradıkları için çok çalıştıklarının altını çiziyor. Yönetmenliğini Phillip Noyce’ın üstlendiği fantastik dramın oyuncu kadrosunda ise, Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Taylor Swift gibi Hollywood’un beğeniyle izlenen isimleri yer alıyor.



“The Giver – Seçilmiş”, gerçek mutluluğu neyin oluşturacağını ve onun için neleri vermeye razı olduğumuz gibi oldukça evrensel temalar barındırıyor. Akılda kalıcı hikaye, görünüşte ideal hatta renksiz, rahat ve mutluluk dolu bir dünyada yaşayan genç bir adam olan Jonas’ın (Brenton Thwaites) etrafında dönüyor.