Netflix'in Joe Carnahan yönetmenliğindeki son suç gerilim filmi The Rip , 16 Ocak 2026'da yayınlandı. Filmi izlemek isteyenler" The Rip filminin konusu ne, oyuncuları kimler?" merak ediyor. Yakından bakalım...
Joe Carnahan'ın yönettiği, Netflix'te yayınlanan "The Rip" adlı suç gerilim filmi, Miami-Dade Polisi tarafından gerçekleştirilen gerçek bir uyuşturucu baskınından esinleniyor.
16 Ocak 2024'te gösterime giren film, izleyicileri sadece heyecan verici aksiyonla değil, derin duygusal bir derinlikle de etkilemeyi amaçlıyor.
The Rip filminin konusu
Miamili bir polis ekibi, terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulunca ekiptekiler birbirlerinden şüphe duymaya başlar. Ele geçirilen paranın miktarını duyanlar, neye ve kime güveneceğini bilemez hâle gelir.
Oyuncu Kadrosu
Matt Damon -Lt. Dane Dumars
Ben Affleck- Sgt. J.D. Byrne
Steven Yeun -Det. Mike Ro
Teyana Taylor -Baptiste
Sahsa -Calle Desi
Nestor Carbonell -Maj. Thom Oxemberg
Lina Esco -Cpt. Jackie Velez
Scott Adkins-FBI Agent Del Byrne
Kyle Chandler- Nix