Kanal D'nin büyük ses getiren yeni yarışma programı The Traitors Türkiye, bugün (26 Mart 2026, Perşembe) saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciler The Traitors nerede çekildi? The Traitors Türkiye şatosu nerede? merak etmeye başladı.
Kanal D'nin dev prodüksiyonu The Traitors Türkiye, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Başarılı oyuncu Giray Altınok'un gizemli sunumuyla dikkat çeken yarışma, hem atmosferi hem de yüksek bütçeli uluslararası yapısıyla Türk televizyonculuğunda yeni bir sayfa açıyor.
Yarışmanın o ürpertici ve görkemli atmosferine ev sahipliği yapan mekan, Türkiye sınırlarının oldukça uzağında:
Konum: Brüksel’e yaklaşık bir saat mesafedeki tarihi Chateau Jemeppe (Hargimont Kalesi).
Prodüksiyon: 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk profesyonelden oluşan 215 kişilik dev bir uluslararası ekip projenin mutfağında yer aldı.
Konaklama: Yarışmacılar İstanbul’dan ayrı uçuşlarla Belçika’ya getirilerek süreç boyunca bu tarihi şatoda dış dünyadan izole bir şekilde konakladı.
Format: "Hainler" mi "Masumlar" mı?
Strateji ve akıl oyunlarına dayalı bu reality show’da 19 ünlü isim bir araya geliyor:
Hainler (Traitors): Kimlikleri sadece kendileri tarafından biliniyor. Gece olduğunda masumları "eliyor", gündüz ise aralarına karışıp fark edilmemeye çalışıyorlar.
Masumlar (Faithfuls): Aralarındaki hainleri oylama yoluyla bulup şatodan göndermeye çalışıyorlar.
Kültürel Dokunuşlar: Belçika'daki şatoda geçen yarışmanın görsel dünyası; Türkiye’den götürülen ince belli çay bardakları, simitler ve İstanbul temalı tablolarla yerelleştirildi. Sunucu Giray Altınok ise Sevan Bıçakçı imzalı özel takılarıyla bu gizemi tamamlıyor.
Yarışmacı Kadrosu
Kadroda spor, sanat ve sosyal medya dünyasından çok tanıdık 19 isim yer alıyor:
İsimler: Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar.