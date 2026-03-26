The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler? The Traitors konusu ne?
Dünya çapında fenomen haline gelen ve 40'tan fazla ülkeye satılan strateji yarışması The Traitors Türkiye, Kanal D ekranlarında başlıyor. Peki The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler? The Traitors ne zaman başlıyor?
The Traitors Türkiye, Kanal D ekranlarında yarın başlıyor. Sunuculuğunu sevilen oyuncu Giray Altınok'un üstlendiği program The Traitors Türkiye izleyiciyi "Hainler" ve "Masumlar" arasındaki psikolojik bir savaşın ortasına davet ediyor.
Format: Kim Hain, Kim Masum?
Yarışmacılar lüks bir kalede toplanıyor ve aralarından bazıları gizlice "Hain" (Traitor) olarak seçiliyor.
Masumlar (Faithfuls): Aralarındaki hainleri bulup elemek ve büyük ödüle ulaşmak için çabalıyor.
Hainler (Traitors): Her gece bir masumu "öldürerek" (eleyerek) finale kadar deşifre olmadan gitmeye çalışıyor.
Büyük Ödül: Eğer finalde bir hain kalırsa tüm ödülü o alıyor; sadece masumlar kalırsa ödül masumlar arasında paylaştırılıyor.
Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.
Yayın Takvimi
Kanal D: 26 Mart Perşembe (Yarın) Saat 20.00
Amazon Prime Video: Dijital platform üyeleri için bölümlerin eş zamanlı veya alternatif kurgularla sunulması bekleniyor.