The Traitors Türkiye yarışması ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Nerede yayınlanacak?

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran strateji ve gizem yarışması The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekranlarda fırtına estirmeye hazırlanıyor. "Vampir Köylü" oyununun profesyonel ve gerilim dozu yüksek bir versiyonu olan program, izleyiciyi insan psikolojisinin sınırlarında bir yolculuğa çıkaracak. 25 Mart 2026 tarihinde dijital platform Prime Video üzerinden yayınlanacak olan yarışmanın sunuculuğunu, son dönemin sevilen ismi Giray Altınok üstleniyor.

The Traitors Türkiye: Oyunun Kuralları

Kadim bir şatoda bir araya gelen 19 ünlü isim, programın başında gizlice iki gruba ayrılacak: "Hainler" ve "Masumlar".

Hainlerin Amacı: Kendilerini ele vermeden her gece bir masumu "öldürerek" oyun dışı bırakmak.

Masumların Amacı: Gündüzleri yapılan yuvarlak masa toplantılarında şüpheleri değerlendirip hainleri bulmak ve onları şatodan sürgün etmek.

Büyük Ödül: Eğer masumlar tüm hainleri elerse ödülü aralarında paylaşır; ancak finale tek bir hain bile kalmayı başarırsa tüm ödülün sahibi olur.

Oyunun Kuralları ve Formatı

Kadim bir şatoda bir araya gelen 19 ünlü isim, programın başında gizlice iki gruba ayrılacak: "Hainler" ve "Masumlar". Hainlerin amacı, kendilerini ele vermeden her gece bir masumu oyun dışı bırakmak; masumların amacı ise gündüzleri yapılan toplantılarda hainleri bulup şatodan sürgün etmektir. Finalde eğer masumlar tüm hainleri elerse büyük ödülü paylaşacaklar; ancak finale tek bir hain bile kalmayı başarırsa tüm ödülün tek sahibi olacak.

Yarışmacı Kadrosu

Spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanıdığımız 19 popüler isim bu psikolojik savaşta yer alacak:

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük ve Yasemin Yılmaz.

Kadronun güçlü karakterlerden oluşması, şimdiden sosyal medyada "kimin hain olacağı" üzerine büyük bir merak ve teori dalgası yaratmış durumda.

Küçük Bir Not: Yarışmanın yurt dışı versiyonlarında sadıkların birbirine düşmesi ve hainlerin kurduğu kusursuz planlar çok konuşulmuştu. Türkiye kadrosundaki güçlü karakterler, şimdiden sosyal medyada "Kimin hain olduğu" üzerine teorilerin üretilmesine neden oldu.