The Traitors yarışmacıları kimler? The Traitors hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
Dünya genelinde fırtınalar estiren ve strateji tutkunlarını ekran başına kilitleyen The Traitors formatı, sonunda Türkiye’ye geliyor. Sunuculuğunu sevilen oyuncu ve senarist Giray Altınok’un üstlendiği yarışma, 2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olarak sanal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Peki The Traitors yarışmacıları kimler? The Traitors hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
26 Mart 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak olan yarışmaya dair tüm detaylar belli oldu.
The Traitors Türkiye Formatı Nedir?
Bir şatoda geçen bu psikolojik gerilim oyununda yarışmacılar "Sadıklar" ve "Hainler" olarak ikiye ayrılıyor:
Gece Operasyonu: Hainler her gece gizlice toplanarak Sadıklardan birini oyundan eleme (öldürme) kararı alıyor.
Gündüz Oylaması: Tüm yarışmacılar bir araya gelerek aralarındaki haini bulmaya çalışıyor. En çok oyu alan kişi şatodan sürgün ediliyor ve ayrılırken gerçek kimliğini açıklamak zorunda kalıyor.