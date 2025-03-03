"The White Lotus" konusu ne, oyuncuları kimler? Nereden izlenir?

HBO yapımı mini dizi The White Lotus 2021 yılında yayınlanmaya başladı ve büyük bir başarı yakaladı. İlk sezon 20 Emmy adaylığı aldı ve 10 ödül kazandı. 2022’de yayınlanan ikinci sezon ise 23 adaylık ve 5 ödülle taçlandırıldı. The White Lotus 3. Sezon ise 17 Şubat Pazartesi BluTV’de izleyiciyle buluştu.

"White Lotus" dizisinin konusu nedir?

HBO yapımı mini dizi "The White Lotus"; ilk sezon Hawaii'deki, ikinci sezon ise İtalya'daki seçkin otel zincirinde tatil yapan misafirlerin bir haftasını konu alıyor. Sosyal hiciv öğeleri barındıran bu dramada misafirlerin mükemmel tatilleri, her geçen gün yeni bir karanlık olay ile gölgeleniyor.

Mike White’ın hikayesini oluşturduğu The White Lotus’un, ilk iki sezonu ile izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı. 3.sezon Tayland’ın Koh Samui adasına taşınıyor.

"White Lotus" dizisi 3. sezon kadrosu

Bu sezonun kadrosunda Leslie Bibb, Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Aimee Lou Wood, Sam Nivola, Lek Patravadi, Sarah Catherine Hook, Walton Goggins, Jason Isaacs, Tayme Thapthimthong ve Patrick Schwarzenegger yer alıyor. Doğum adı Lalisa Manobal olan Blackpink üyesi Lisa da dizide rol alıyor.

"The White Lotus" nereden izlenir?

"The White Lotus" yeni sezonuyla 17 Şubat Pazartesi BluTV’de yayınlanmaya başladı.

"The White Lotus" fragman