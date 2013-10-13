Türk sinemasından 16 film...

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İstanbul Modern Sinema'da...

İstanbul Modern Sinema, 3-13 Ekim 2013 tarihleri arasında yeni Türkiye sinemasından bir program sunuyor: Biz de Varız! Sinema Sponsoru D-Smart’ın katkılarıyla gerçekleşen program, son iki yıldır adından söz ettiren, Türkiye’de veya yurtdışında merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen ama vizyonda şans bulamamış veya az yer bulmuş filmlerden oluşuyor. Bu filmler son 20 yıldır gelişmekte olan Türkiye sinemasına yeni karakterler, yeni kimlik temsilleri, yeni toplumsal yaklaşımlar katarken, toplumda “öteki” olana yer ayırarak çoksesli bir seçki oluşturuyor. Toplam 16 filmden oluşan bu seçkide uzun metrajların yanı sıra , İnan Temelkuran ve Kristen Stevens’ın Siirt’in Sırrı, Can Candan’ın Benim Çocuğum, Batu Akyol’un Türkiye’de Caz başlıklı belgeselleriyle birlikte bu yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan ve DAAD ödülüne değer görülen Köken Ergun’un kısa filmi Aşura da yer alıyor. Gösterime sunulacak filmler arasında Mahmut Fazıl Coşkun’un Yozgat Blues, Deniz Akçay Katıksız’ın Köksüz, Hüseyin Tabak’ın Güzelliğin On Para Etmez, Ali Aydın’ın Küf, Aslı Özge’nin Hayatboyu, Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın Geceyi, Erdem Tepegöz’ün Zerre, Belmin Söylemez’in Şimdiki Zaman, Pelin Esmer’in Gözetleme Kulesi, Derviş Zaim’in Devir, Atıl İnaç’ın Daire ve Ufuk Aksoy’un Devremülk filmleri bulunuyor.

