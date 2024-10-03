Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı’lı "İlk ve Son" dizisinden ilk kareler yayınlandı
Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı’lı "İlk ve Son" dizisinden ilk kareler yayınlandı
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı 'İlk ve Son'un ikinci sezonundan ilk kareler geldi. İkilinin uyumu sosyal medyada dikkat çekti.
1 / 7
BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son' 24 Ekim'de ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziden ilk kareler yayınlandı. Dizinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna yer alıyor.
2 / 7
Nilüfer ve Cihan’ın hikayesi, benzersiz bir anlatım ve duygu dolu sahneleriyle kalplerde derin izler bırakmaya geliyor.
3 / 7
Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor.
4 / 7
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.