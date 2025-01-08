'Umami' filmi konusu ne, oyuncuları kimler? 'Umami'den ilk tanıtım yayınlandı

Yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğuna oturduğu "Umami" filminden ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel’in paylaştığı film, 12 Şubat’ta Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.

'Umami' filmi konusu ne?

"Umami", şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.

'Umami' filmi oyuncuları

"Umami"nin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, İzabella Muzurbaeva, Özlem Türay, Kürşat Demir gibi isimler yer alıyor.

'Umami' filmi fragmanı