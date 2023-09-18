Umut Evirgen’in Annesinin Kuzusu filminden teaser yayınlandı

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in son uzun metrajlı filmi 'Annesinin Kuzusu' Türkiye prömiyerini 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 21 Eylül günü yapacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirci ile buluşacak filmden ilk görüntüler yayınlandı.

Annesinin Kuzusu oyuncuları

Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Annesinin Kuzusu’ filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Annesinin Kuzusu konusu

Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikayesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

Annesinin Kuzusu teaser