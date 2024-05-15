Ünlü oyuncu filme nasıl hazırladığını anlattı: 6 ay boyunca sadece miyavladım

Dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield, yeni maceralarıyla beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Bu kez vahşi bir dış mekân macerası yaşayacak olan Garfield’i orijinal dilinde ünlü oyuncu Chris Pratt seslendiriyor. Uzay Yolcuları, Galaksinin Koruyucuları ve Jurassic World gibi filmleriyle tanınan Pratt, Garfield’a nasıl hazırlandığını anlattı.

Garfield’in dağınık sokak kedisi babası Vic’in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkışıyla yaşanacak maceraları konu alan filmde Garfield’i orijinal dilinde Chris Pratt seslendiriyor. Pratt, Garfield gibi bir ikona nasıl hayat verdiğini esprili bir dille anlattı.

“O kadar yedim ki, halen diyetteyim”

Özünde fiziksellik, merak ve şakacı bir yaramazlık olduğunu bilinen Garfield’i seslendirmek için kelimenin tam anlamıyla sadece yemek yediğini ve şekerleme yaptığını açıklayan başarılı oyuncu, “Açıkçası hala diyetteyim, çünkü hayal ettiğim listeleri yiyebiliyor olmak bunu gerektirdi. 6 ay boyunca sadece miyavladım. Garfield'ın konuşabildiğini sonradan öğrendim bunu öncesinden bilmek hoş olurdu” diyor.

Garfield ile gerçek bir bağ kurdum

Filmin sanat yönetmeni Mark Dindal’ın, hazırlık aşamasında iken Garfield'ın sesinin tam olarak kendisi gibi olduğunu fark ettiğini aktaran Pratt, “Dindal, sesimin biraz tembel ve alaycı bir tona sahip olduğunu ve bunu karaktere eklemek istediğini söyledi. Sesimle Garfield'ın sesi arasında çok fazla benzerlik var ve bunun seyirciye harika bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Garfield ile gerçek bir bağlantı kurduğuma eminim, izleyiciler de eminin ki bunu hissedecektir” diye konuştu.

Yönetmen koltuğundan Mark Dindal’in oturduğu filmde, baş karakterin sesi olarak Chris Pratt'ın yanı sıra Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang, Harvey Guillén ve Ving Rhames kadroda yer alıyor.



Filmin Türkçe dublajında Garfield karakterini başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Alkan, Jon’u ise seslendirme sanatçısı Harun Can seslendiriyor.



Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Garfield”, 31 Mayıs’ta vizyonda olacak.

Garfield fragman

Filmin Künyesi:

Yönetmen: Mark Dindal



Senaryo: Paul A. Kaplan & Mark Torgove and David Reynolds

Jim Davis’in Garfield® karakterinden uyarlanmıştır.



Yapımcılar:

John Cohen

Broderick Johnson

Andrew A. Kosove

Steven P. Wegner

Craig Sost

Namit Malhotra

Crosby Clyse



Uygulayıcı Yapımcılar:

Jim Davis

Bridget McMeel

David Reynolds

Scott Parish

Carl Rogers

Simon Hedges

Chris Pflug

Louis Koo

Steve Sarowitz

Justin Baldwin

Peter Luo



Oyuncular:

Chris Pratt

Samuel L. Jackson

Hannah Waddingham

Ving Rhames

Nicholas Hoult

Cecily Strong

Harvey Guillén

Brett Goldstein

Bowen Yang