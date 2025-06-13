Unutulmaz final sahneleriyle akıllara yerleşmiş yerli diziler

EZEL

Türk dizi tarihinin en çok konuşulan yapımlarından 'Ezel', final bölümüyle izleyiciyi tam anlamıyla ters köşeye yatırdı. Akıllara kazınan bu finalde, dizinin kilit karakterlerinden Cengiz'in uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.

Ancak asıl şok, Ezel'in kaderinde yaşandı. Eyşan'ın ölümüyle yıkılan Ezel, Ramiz Dayı'nın kendisine verdiği yüzükteki zehri içerek kendi hayatına son verdi. Bu beklenmedik ve dramatik son, 'Ezel'i Türk dizi tarihinin en sarsıcı finallerinden biri olarak akıllara kazıdı.