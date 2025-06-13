Unutulmaz final sahneleriyle akıllara yerleşmiş yerli diziler
Bazı diziler var ki hafızalara kazınır ve defalarca izlenir. Bu yapımların son sahneleri ise akıllardan hiç çıkmaz. Türkiye'de yayınlandığı günden itibaren efsaneleşen ve etkisini hala sürdüren pek çok yerli dizi bulunuyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yerli dizilerimizin ikonik final sahnelerini sizler için derledik...
'Şu Fırat'ın nehri akar derindir oy oy' demek istiyorum... Bonus olarak 90'lı yılların travması 'Fırat' dizisini de karşınıza çıkarıyoruz. Bizi ekranlara kilitleyen, günlerce etkisinden çıkamadığımız o Türk dizisi finallerinde neler yaşandı hadi gelin hep birlikte hatırlayalım!
AŞK-I MEMNU
Bu finaldeki en akılda kalıcı kısım Bihter’in intiharıydı. Beşir öldü ve Firdevs Hanım felç kaldı.
Nihal, Adnan Bey, Bülent ve Matmazel de artık hiçbir amaçları kalmadığı için köşkten ayrıldılar. Bu final de akıllarda yer eden finallerden...
EZEL
Türk dizi tarihinin en çok konuşulan yapımlarından 'Ezel', final bölümüyle izleyiciyi tam anlamıyla ters köşeye yatırdı. Akıllara kazınan bu finalde, dizinin kilit karakterlerinden Cengiz'in uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.
Ancak asıl şok, Ezel'in kaderinde yaşandı. Eyşan'ın ölümüyle yıkılan Ezel, Ramiz Dayı'nın kendisine verdiği yüzükteki zehri içerek kendi hayatına son verdi. Bu beklenmedik ve dramatik son, 'Ezel'i Türk dizi tarihinin en sarsıcı finallerinden biri olarak akıllara kazıdı.
POYRAZ KARAYEL
Finalde herkes mutlu son beklerken üzen dizilerden bir tanesi de Poyraz Karayel. Ayşegül ile Poyraz tam mutlu oldular derken Nevra benzinlikte Ayşegül’ü sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Poyraz delirerek hastaneye kapatıldı.
Hatta bu final için diziyi özetleyen şu söz fenomen oldu: Adam öldü, kadın evlendi; kadın öldü, adam delirdi.