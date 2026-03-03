Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın şartı ne olacak?"
Uzak Şehir’in 53. bölüm tanıtımı, Albora malikanesinde iplerin tamamen koptuğunu ve karakterlerin artık geri dönülemez bir yola girdiğini gösteriyor. Mardin’in sert kuralları ile annelik içgüdülerinin çarpıştığı bu yeni bölümde, izleyiciyi sarsacak gelişmeler kapıda.
Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Uzak Şehir izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Fragmanın en şoke edici anı, Boran’ın artık sınır tanımaması oluyor. Kendi annesine (Sadakat Hanım) silah çekecek kadar ileri giden Boran, aile içindeki hiyerarşiyi tamamen altüst ediyor.
Bu hamle, Boran'ın Albora topraklarındaki hakimiyetini kanıtlama çabası mı yoksa bir cinnet hali mi, yeni bölümde netleşecek.
Alya, oğlu Deniz’i geri alabilmek için elindeki en büyük kozu masaya sürüyor. Sadakat Hanım’dan, mahkemede kendi oğlunun bir katil olduğunu itiraf etmesini istiyor.
Bir yanda oğlunu koruma içgüdüsü, diğer yanda ise torunu ve vicdanı arasında kalan Sadakat Hanım, hayatının en zor sınavını verecek.