Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın şartı ne olacak?"

Alya, oğlu Deniz’i geri alabilmek için elindeki en büyük kozu masaya sürüyor. Sadakat Hanım’dan, mahkemede kendi oğlunun bir katil olduğunu itiraf etmesini istiyor.

Bir yanda oğlunu koruma içgüdüsü, diğer yanda ise torunu ve vicdanı arasında kalan Sadakat Hanım, hayatının en zor sınavını verecek.