Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon duygusal hikayesi, çarpıcı sahneleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyiciden tam not alan dizi, sezon finaliyle merak uyandırmıştı.

Özellikle final bölümünde başrollerden Alya ve Cihan karakterlerinin öpüşme sahnesi, dizinin hayranları arasında büyük heyecan yaratmış, ikinci sezona dair beklentileri yükseltmişti.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Uzak Şehir"in yeni sezon başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 25 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor.

Bu bilgi ışığında, "Uzak Şehir"in 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması öngörülüyor. Konuya ilişkin Kanal D'den henüz net bir açıklama gelmedi. Dizinin hayranları, resmi duyuruyu merakla bekliyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Uzak Şehir", sezon finalinde izleyicileri sarsan olaylarla ekrana geldi. İşte 28. bölümde yaşananlar:

Sadakat'in Acı Sınavı: Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği trafik kazası herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

Demir ve Cihan Arasında Gerilim: Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıktı. İkilinin arasındaki bitmek bilmeyen düşmanlık, acı sözlerle bir kez daha dile getirildi.

Nare ve Şahin'in Evlilik Kararı: Önlerindeki tüm engellerin kalkmasıyla Nare ve Şahin, evlenmeye karar vererek izleyicilere umut verdi.

Cihan'ın Yeni Tehditleri: Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark etti. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin beklenmedik darbesiyle sarsıldı.

Alya'nın Radikal Kararı: Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için önemli bir karar almak zorunda kaldı.