Uzak Şehir dizisinin Alya'sının kıyafetleri ve takıları mercek altında
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir', bu sezon güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicinin favorisi haline geldi. Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın hem oyunculuk performansı hem de dizide kıyafetleri, ayakkabıları ve takıları izleyiciler tarafından beğeni topladı. Biz de sizler için Alya'nın dizide giydiklerini araştırdık...
'Uzak Şehir' dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın kıyafetleri, izleyiciler ve özellikle kadın hayranlar arasında oldukça merak ediliyor. Genel olarak Alya'nın tarzı, modern ve şık parçaları bir araya getiren, zaman zaman sade ve minimalist, zaman zaman ise daha gösterişli olabilen bir çizgiye sahip.
Dizinin geçtiği Mardin'in atmosferi de kıyafet seçimlerinde etkili olabiliyor. Alya'nın giydiği bazı parçaların marka ve fiyatları da sosyal medyada ve moda sitelerinde sıkça araştırılıyor.
Dizinin kostüm tasarımı Çağdaş Elibaş’a ait. Özellikle yünlü paltolar, yün yelekler, dökümlü pamuklu pantolonlar, vatkalı gömlekler, triko hırkalar ve zarif elbiseler kombinlerinde sıkça yer alıyor.
Özetle, Alya’nın tarzı “smart casual” tanımına çok uygun: sade ama etkili, şehirli ama sıcak.
İşte Alya'nın dizideki çok beğenilen kıyafetleri ve takıları...
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