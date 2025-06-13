Uzak Şehir dizisinin Alya'sının kıyafetleri ve takıları mercek altında

'Uzak Şehir' dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın kıyafetleri, izleyiciler ve özellikle kadın hayranlar arasında oldukça merak ediliyor. Genel olarak Alya'nın tarzı, modern ve şık parçaları bir araya getiren, zaman zaman sade ve minimalist, zaman zaman ise daha gösterişli olabilen bir çizgiye sahip.