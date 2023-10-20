Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını neden yok?

Her cuma akşamı STAR TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisi bu akşam yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Dizilerin 3 gün boyunca yayınlanmama kararı aldığı konuşuluyor. Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmama kararı son dakika belli olacak. Peki ama neden?

YALI ÇAPKINI NEDEN YOK?

Filistin'in Gazze kentinde bir hastaneye düzenlenen bombalı saldırı sonrası dünyanın bir çok yerinden tepki yağdı. Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından birçok dizinin de yayınına ara verildi.