Yalı Çapkını'nda Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerin oynadığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonunda diziye taze kan olacak oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

CEMRE GÜMELİ'NİN ROLÜ BELLİ OLDU

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin dahil olduğu dizide Gümeli'nin rolü belli oldu.

FİZYOTERAPİST TALİH'İ CANLANDIRACAK

Geçtiğimiz sezon "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle yıldızı parlayan Cemre Gümeli, Yalı Çapkını'nda "Talih" karakterine hayat verecek.

Ünlü isim, uğradığı saldırı nedeniyle kolunda hasar kalan Ferit’i iyileştiren fizyoterapist Talih olarak izleyiciyle buluşacak.