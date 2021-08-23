Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

Kanal D’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Yargı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı ‘Yargı’ dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi için okuma provalarına da geçildi.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Mehmet Yılmaz Ak,

Zeyno Eracar,

Ali Seçkiner Alıcı,

Başak Gümülcinelioğlu,

Uğur Aslan,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Onur Özaydın,

Ece Yüksel,

Özlem Çakar,

Arda Anarat,

Onur Durmaz,

Zeynep Atılgan,

Beren Nur Karadiş.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizide önemli isimler rol alıyor.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisinin Kanal D'nin 2021-2022 yeni sezonunda başlaması bekleniyor...

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