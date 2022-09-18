Yargı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yargı hakkında her şey...

Kanal D dizisi Yargı'nın geçtiğimiz sezonki finali soru işaretleri bırakarak bitmişti. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı ‘Yargı’ dizisi yeni bölümleriyle izleyici ile buluşuyor. Bu makalede Yargı dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni sezonda diziye kimler katılıyor? gibi soruların yanıtlarına bakıyoruz. İşte dizinin künyesi ve merak edilenler...

YARGI DİZİSİ KÜNYESİ

Yapım: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

1. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Yargı dizisi özeti: Bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizide önemli isimler rol alıyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki, Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisinde genel hikaye şöyle: Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜN ÖZETİ (YARGI 35. BÖLÜM ÖZETİ)

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; itibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; yeni bir aşka yelken açmış Pars; öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan gül; emekliye ayrılmış Metin; Osman’ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; ve Eren’in bir sabah kuyuda dört ceset bulması...

YARGI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin oyuncu kadrosuna Kenan Bal, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz katıldı. Heyecanlı sezon finalinin ardından kadroya dahil olan isimlerin hikayeye neler katacağı da merakla bekleniyor.

OYUNCULAR YENİ SEZON ÖNCESİ NELER SÖYLEDİ?



Kaan Urgancıoğlu: Ekip arkadaşlarım ve izleyicilerimiz gibi ben de çok heyecanlıyım. Umuyorum ve hatta eminim ki çok güzel bir sezon daha geçireceğiz. İkinci sezonda ise ne olacağını inanın biz de bilmiyoruz.

Pınar Deniz: İddialı ve çok daha kuvvetli bir sezona başlıyoruz. Bizler çok heyecanlıyız. Sezon sonu hikâye öyle bir yerde kaldı ki, yaz boyu hepimizin aklında aynı soru vardı. Acaba yeni sezonda neler olacak?

Mehmet Yılmaz Ak: Geçtiğimiz sezon gibi umarım aynı şekilde devam ederiz. Yeni sezonumuz için de aynı heyecanı duyduğumuz bir süreçteyiz. Seyircimizi bu sezonda sürükleyici bir hikaye bekliyor.

Uğur Polat: Draması yüksek bir sezon geçirdik. Seyirciyi her bölümü soluksuz izleyeceği, keyifli bir sezon bekliyor. İlk sezonda izlediğimiz hikâyeler, karakterler için yeni bir yolculuk başlıyor şimdi.

Uğur Aslan: Gerçekten çok güzeldi geçtiğimiz sezon. Yeni sezonda da önceki gibi yüksek merakın, bol bulmacanın ve heyecanın olduğu bir yıl bekliyor bizi. Şimdiden merak ediyoruz izleyicimizin tepkisini…

Hüseyin Avni Danyal: Bıraktığımız yerden aynı merak öğesi ile başlıyoruz. Sema Ergenekon öyle bir hikâye kurmuş ki, kendi karakterimin evrilmesini bile tahmin edemiyorum. Bence bu sezon merakı katlayarak devam edeceğiz.

Şükran Ovalı: Senaristimiz, sadece seyirciyi şaşırtmıyor, bize de hep bir ters köşesi var. ‘Yargı’yı farklı yapan da bu. Senaryoyu beklemek, hem oyuncular hem ekip için çok kıymetli bir şey. İzlemede kalın..

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaan Urgancıoğlu,

Pınar Deniz,

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Cezmi Baskın,

Mehmet Yılmaz Ak,

Zeyno Eracar,

Uğur Aslan,

Arda Anarat,

Şükran Ovalı,

Pınar Çağla Gençtürk,

Başak Gümülcinelioğlu,

Nilgün Türksever,

Onur Özaydın,

Özlem Çakar Yalçınkaya,

Beren Nur Karadiş,

Zeynep Atılgan,

Merve Ateş

ILGAZ KAYA (Kaan Urgancıoğlu)

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

CEYLİN ERGUVAN (Pınar Deniz)

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer’e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni sezonu 18 Eylül 2022'de saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.

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