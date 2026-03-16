Yeraltı dizisi bu hafta var mı? Yeraltı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı
NOW ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Yeraltı güçlü senaryosuyla suç ve dram türündeki iddiasını sürdürüyor. Yeraltı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Yeraltı dizisi bu hafta var mı?
NOW ekranlarında Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yeraltı, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener imzalı senaryosuyla suç ve dram türünde çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta (11 Mart) ekrana gelen 7. bölümdeki "Paşa" suikastı ve hastane koridorlarındaki gerilimin ardından, 8. bölüm fragmanı adeta yer yerinden oynattı.
Ekin Aksoy’un canlandırdığı Komiser Pınar’ın hamilelik haberi, dizideki güç dengelerini temelinden sarsacak.
Sultan’ın (Sümeyye Aydoğan) kurcaladığı "eski sevgili" defteri ve Ceylan’ın (Devrim Özkan) aileyi bir arada tutma çabası, Haydar Ali’yi (Deniz Can Aktaş) geçmişiyle bir kez daha yüzleştirecek.