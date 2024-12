Yılbaşı filmleri: Yılbaşı gecesi içinizi ısıtacak en iyi 24 film yılbaşı filmi

Hazırlayan: Baran Alışkan

1. Falling For Christmas - Noel Çarpması (2022) Komedi/Romantik

Büyük bir otelin şımarık vârisi, Noel öncesi kayak yaparken kaza geçirir. Kaza nedeniyle hafızasını yitiren kadının bakımını ise şansı yaver gitmeyen dul bir adam ve kızı üstlenir.

2. Lovehard (2021) Romantik, Komedi

Bir flört uygulamasında ruh eşiyle tanışan Los Angeleslı yazar, Noel'de adama sürpriz yapmak için ülkenin öbür ucuna uçtuğunda sahte profille kandırıldığını anlar.

3. Holidate (2020) Romantik, Komedi

Tatillerde bekâr olmaktan bıkan iki yabancı, bir yıl boyunca birbirlerine eşlik etmeyi kabul eder. Ama platonik başlayan bu ilişkide zamanla gerçek duygular filizlenir.

4. Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020) Fantastik, Müzikal

Güvendiği çırağının ihanetine uğrayan bir oyuncakçı tüm neşesini yitirir. Bu olaydan yıllar sonra hayatına giren kibar ve meraklı torunu ise ona yeni bir umut ışığı olur.

5. Last Christmas (2019) Macera, Komedi

Londra’da yaşayan Kate, bir yere gitmeyecek gibi gözüken bir hayata, başını belaya sokan bir içki alışkanlığına ve bir elf kostümü giymesini gerektiren bir işe sahiptir. Günün birinde Kate’in hayatına giren Tom, Kate’e daha önce hisstemediklerini hissettirir. Bu ikilinin bir araya gelmesinin karşısındaki engeller zorlu gibi gözükse de bazı şeyleri akışına bırakmak belki de aşkı getirecektir...

6. Klaus (2019) Animasyon, Macera

Bencil bir postacı ile münzevi bir oyuncakçı arasında kurulan beklenmedik dostluk, soğuk ve karanlık bir kasabaya ihtiyacı olan neşeyi getirir.

7. Let It Snow (2019) Romantik, Komedi

Gracetown küçük bir kasabadır ve yüzyıldır görülmeyen bir kar fırtınasının tam ortasındadır. Noel arifesine denk gelen bu fırtına, kasabanın gençleri için bir fırsata dönüşür. Kasaba halkı fırtınadan dolayı işlerini durdururken, gençler karın ortasında kendilerine sıcak bir ortam oluşturur. Bu sırada ise kendileri ve ilişkileri hakkında birçok şey öğreneceklerdir.

8. The Christmas Chronicles (2018) Macera, Komedi

Yanlışlıkla Noel Baba'nın kızağının kaza yapmasına neden olan iki kardeş, açık sözlü ve zeki bir Noel Baba ile birlikte Noel'i kurtarmak için tüm gece çalışır.

9. The Grinch (2018) Animasyon, Komedi

Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte Noel gecesinde Noel Baba'yı yakalayıp, bekar annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır. İkilinin Noel planları birbirlerini nasıl etkileyecektir?

10. Office Christmas Party (2016) Romantik, Komedi

Film, bir grup iş arkadaşının ofis binasında düzenlediği çılgın Noel partisinde yaşananları anlatıyor.

11. Arthur Christmas (2011) Animasyon, Macera

Arthur efsanevi Noel Baba’nın en küçük oğludur ve Noel Baba'nın hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes gibi canla başla çalışmaktadır. Fakat tıkır tıkır işleyen bu operasyon merkezinde hediyesini bekleyen yüz milyonlarca çocuk içinden bu sefer bir tanesini atlanır. Şimdi Arthur'un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi sahibine ulaştırmaktır...

12. The Holiday (2006) Romantik, Komedi

The Holiday (2006), işlerinde oldukça başarılı ancak ilişkilerinde büyük bir çıkmaza girmiş iki kadının tatile çıkmak üzere birbirinin evlerini değiştirmeleri ve bu macerada karşılarına çıkan yepyeni deneyimleri konu alan romantik komedi filmidir.

13. The Family Stone (2005) Romantik, Komedi

Stone Ailesi, bir yılbaşı tatili döneminde, oğulları Everett’in, kız arkadaşı Meredith’i eve getirmesi ve bir teklifte bulunma planı için bir araya gelirler. Yalnız bohem bir tarzı olan Stone Ailesi, kendi tarzlarına son derece uzak kaçan Meredith’i fena halde yabancılarlar.Bu New Yorklu, zengin ve güç sahibi iş kadın, mesafeli ve soğuk gelir onlara. Kendisine karşı olumsuz yaklaşanlar karşısında mahçup bir pozisyona düşen genç kadın, kız kardeşinden destek için yanına gelmesini ister. Julie’nin gelişi dikkatleri farklı bir alana kaydıracaktır.

14. The Polar Express (2004) Animasyon, Macera

Geçirdiği Noel'ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir. Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren, Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır.

15. Love Actually (2003) Romantik, Komedi

Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan "Aşk Her Yerde" adlı bu filmde de, aşkın yüceliği üzerine bir yapım... Filmin nihai amacının, aşkın yüceliğine dair bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün... Belki de "Aşk Her Yerde"nin başrolünde "Aslında Aşk" var...

16. Elf (2003) Macera, Komedi

Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olduğunu sanan Buddy’nin yaşı ilerledikçe boyuda büyümeye başlamıştır.Böylece, Onun aslında bir insan olduğu gerçeği ortaya çıkar.Bu durum üzerine Buddy, esas babasını bulmak amacıyla New York’a gelir.Kendi büyüdüğü dünyaya hiç benzemeyen New York’ta yeni bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazanır.Ancak, Buddy’i bu yeni dünyada en çok endişelendiren, insanların Noel’e karşı olan inançlarının çok zayıf olmasıdır.

17. How the Grinch Stole Christmas (2001) Fantastik, Komedi

Noel coşkusu, Whoville kasabasının her sokağında müthiş bir şekilde yaşanmaktadır. Noel heyecanı artık çok yakındır. Kasaba halkının tek derdi, diğer insanlara çok güzel hediyler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı'nın tepesinden bakan Grinch ise Noel'den nefret etmektedir ve bu zavallı insanların neden bu kadar aptal göründüğünü sorgulamaktadır. Tek isteği, onları Noel'i beklediklerine pişman etmektir. Grinch planını gerçekleştirebilmek adında elinde ne varsa yoksa ortaya koyacaktır.

18. The Family Man (2000) Fantastik, Komedi

Jack Campbell, işinde fazlasıyla başarılı olan, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Hayatında ne istediyse, neyin olmasını dilediyse bir şekilde onu gerçekleştirmiştir. Bir Noel gecesi, gerçekleşen birtakım tuhaf olayların akabinde kendisini bambaşka bir konumda buluverir. Artık Jack Campbell'ın pek parası yoktur ancak bir ailesi vardır. Jack Campbell, büyük bir korkuya kapılmıştır. Zamanla bu duruma, yeni hayatına alışmaya başlayacaktır.

19. The Nightmare Before Christmas (1993) Animasyon, Fantastik

Halloween Kentinin Balkabağı Kralı olmaktan usanan Jack Skellington heyecen verici birşeylerin arayışına çıkar. Bu arayışta Christmas Kentini bulur ve tüm dünya üzerinde noel gecesi çocuklara oyuncak dağıtma görevini Noel Baba'dan devralmaya karar verir.

20. The Muppet Christmas Carol (1992) Komedi, Dram

Charles Dickens’ın meşhur Noel Hikayesi’ni bu kez Muppet’lardan dinliyoruz. Ebenezer Scrooge, Noel neşesini reddeden yaşlı ve cimri bir adamdır. Kurbağa Kermit’in canladırdığı asistanı Bob’u tatil olduğu halde çalıştırmaktan geri durmaz. Üst üste cimrilikleri ve kalpsiz davranışları sonucu onu uzun bir gece beklemektedir. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri onu ziyaret edecektir!

21. Home Alone 2: Lost in New York (1992) Macera, Komedi

Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin’a New York’ta rastlıyoruz yanında Big Apple’ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York’ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.

22. Home Alone (1990) Macera, Komedi

Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını farkeder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür...

23. A Christmas Story (1983) Komedi

Noel yaklaşmaktadır ve 9 yaşındaki Ralphie’nin tek bir isteği vardır: Bir oyuncak silah. Bu isteğini annesine ve babasına söylediğinde ise karşılaşacağı tepki onu çok büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Bunu öğretmenine söylediğinde alacağı tepki de pek farklı olmayacaktır. Ralphie her gün bu oyuncağa dair hayaller kurmakta, dünyayı bu oyuncakla beraber kurtardığını görmektedir. Bu oyuncağa sahip olmak için ailesi ve öğretmeni başta olmak üzere birçok engeli aşması gerekecektir.

24. Bir Noel Masalı / Un conte de Noël (2008)

Malum, yılbaşı biraz da aile demektir. Bazen aile bir araya gelince işler yolunda gitmeyebilir. Fransız yönetmen Arnaud Desplechin imzalı film, Vuillard ailesinin yılbaşı akşamı bir araya gelişini anlatıyor. Ama aile kalabalık, film de Fransız olunca, kaçınılmaz olarak geçmişin yaraları değişmeye başlıyor ve ortaya etkili bir drama çıkıyor.