Zendaya başrollü "Challengers" filminin fragmanı yayınlandı! İşte vizyon tarihi

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı, ödüllü yönetmen Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"tan ilk fragman yayınlandı.

Challengers filmi konusu

Romantik komedi filmi "Challengers", bir profesyonel tenisçi, koçu/eşi ve her ikisiyle de güçlü bağları olan amatör bir oyuncu arasında gelişen aşk üçgeninin etrafında dönüyor. Zendaya, neşeli filmde Josh O'Connor ve Mike Faist ile birlikte rol alıyor.

Filmin resmi özeti şöyle: "Tenis oyuncusuyken antrenör olan Tashi (Zendaya), kocası Art'ı (Mike Faist) alıp dünyaca ünlü bir grand slam şampiyonuna dönüştürdü. Onu son mağlubiyet serisinden kurtarmak için, profesyonel turnuvanın en düşük seviyesine yakın bir 'Challenger' etkinliği oynamasını sağlıyor ve burada Tashi'nin eski en iyi arkadaşı ve eski erkek arkadaşı (Josh O) karşısında filenin karşısında duruyor."

Challengers filmi ne zaman vizyona girecek?

Film, "Call Me By Your Name" ve 2018 korku uyarlaması "Suspiria" gibi filmlerle tanınmaya devam eden yönetmen Luca Guadagnino'nun yönettiği son uzun metrajlı film olacak. Filmin vizyon tarihi 15 Eylül olarak açıklandı.

Challengers filmi fragmanı