Sömestr tatili başladı: Uzmandan velilere karne uyarısı
Milyonlarca öğrenci için beklenen an geldi: 2026 sömestr tatili bugün itibarıyla başladı. Karne heyecanının evleri sardığı bu dönemde, bazı evlerde kutlamalar yapılırken bazı evlerde ise 'düşük notlar' nedeniyle gerginlik hakim olabiliyor. Psikolog Buse Başakgil, karne döneminde ebeveynlerin sergilediği tutumların çocukların ruh sağlığı ve özgüven gelişimi üzerindeki belirleyici etkileri hakkında kritik uyarılarda bulundu.
Psikolog Buse Başakgil, karne döneminde ebeveyn tutumlarının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında merak edilenleri anlattı.
Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte çocuklar ve gençler için tatil heyecanı artarken, birçok ailede karne stresi de gündeme geliyor. Kimileri için bu dönem dinlenme anlamına gelirken, bazı çocuklar için sınav ve not baskısının ardından aileyle yüzleşme sürecine dönüşebiliyor.
Ebeveynlerin bu dönemde sergilediği tutumlar çocuğun ruh sağlığı üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. İlkokul çağındaki çocuklar için tatil süreci doğru planlandığında yeni döneme uyumu desteklerken; ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için karne dönemi, kaygı, özgüven kaybı ve değersizlik duyguları gibi uzun vadeli psikolojik sonuçlara yol açabiliyor.
Ebeveyn-çocuk iletişimindeki kopukluklar, çocuğun ailesinden uzaklaşarak dış çevreye yönelmesine neden olabiliyor.
Çocuğunuzu yaşıtlarıyla kıyaslamayın
Karne değerlendirmelerinde yapılan en büyük hatalardan biri kıyaslamadır. Çocuğunuzun karnesini başka çocukların karneleri ile kıyaslamayın. Yaşıtlarıyla karşılaştırmak, arkadaşlarının daha başarılı olduğunun vurgulanması ve başarısızlıkla suçlanmak; çocukta kaygı, yetersizlik, özgüven eksikliği ve değersizlik duygularına yol açar.