Spotify 2025 yılı özetini duyurdu: İşte en çok dinlenen sanatçılar
Yılın sonu yaklaşırken, müzikseverlerin merakla beklediği an geldi: Spotify, milyonlarca kullanıcının dinleme alışkanlıklarını özetleyen 2025 Wrapped (Yıl Özeti) verilerini resmi olarak açıkladı. Küresel trendlerden yerel yıldızlara kadar müziğin nabzını tutan bu veriler, 2025'in hangi sanatçıların, hangi şarkıların ve hangi türlerin yılı olduğunu gözler önüne serdi...
Spotify, 2025 Wrapped Yılın Özeti'ni duyurarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast'leri açıkladı.
TÜRKİYE'DEN LİSTE ZİRVESİ: BLOK3
2025 yılında Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü, Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu. Spotify’da en çok dinlenenler arasında her yılın top 10’unda mutlaka yer alan Sezen Aksu, 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop’u, alternatif rock’ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20’ye taşımış oldu.
EN ÇOK DİNLENEN İLK 100 ŞARKIDAN 98'İ YERLİ
Spotify’ın 2025 Yılın Özeti kampanyası, en çok dinlenenler listelerinin dışında, tüm yıla yayılan dinleme alışkanlarımız hakkında da çok şey söylüyor. Spotify’ın yeni açıkladığı veriler, Türkiye’deki yerli müzik aşkının bu yıl da artarak devam ettiğini gözler önüne seriyor. 2025’teki yerli müzik dinlenmeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 10’un üzerinde artış gösterirken, bu yıl Spotify’da en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98’i yerli şarkılardan oluşuyor.
YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN
2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk’ten Sen Kaldın oldu. BLOK3 ve Ati242’nin Keşke’si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW’dan SONBAHAR ve Dedublüman ile Aleyna Tilki’nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.