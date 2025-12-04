Spotify 2025 yılı özetini duyurdu: İşte en çok dinlenen sanatçılar

TÜRKİYE'DEN LİSTE ZİRVESİ: BLOK3

2025 yılında Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü, Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu. Spotify’da en çok dinlenenler arasında her yılın top 10’unda mutlaka yer alan Sezen Aksu, 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop’u, alternatif rock’ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20’ye taşımış oldu.