Spotify'da 2022'de en çok kimler dinlendi? İşte listeler

Spotify, 2022 yılının en çok dinlenenlerini paylaştı. Buna göre 2022'de Türkiye'de en fazla dinlenen şarkıcı UZİ olurken, Sezen Aksu en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinciliği bu yıl da bırakmadı. İşte Spotify 2022 Yılın Özeti kapsamında yılın en çok dinlenen müzikleri ve podcast’leri...

TÜRKİYE'DE 4 YILIN SONUNDA ZİRVE DEĞİŞTİ

2022 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı UZI oldu ve 2018 yılından beri ilk kez bu yıl zirvenin ismi değişmiş oldu. UZI’yi cakal ve Ezhel’in ardından Lvbel C5 ve Sefo dördüncü ve beşinci olarak takip etti.

KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım 2022’nin en çok dinlenen şarkısı oldu

En çok dinlenen şarkılar sıralamasına ise bu yıl bir pop şarkısı damga vurdu. Elektronik pop grubu KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım birinciliğe yerleşti. Türkiye’deki dinleyicilerin bu yıl en çok dinlediği ikinci şarkı UZI’den ARASAN DA olurken onu cakal’dan İmdat ve UZI’den PAPARAZZI takip etti. Yılın en çok dinlenenleri arasına ismini yazdıran Güneş, Suçlarımdan Biri parçasıyla en çok dinlenen 5’inci şarkı oldu.

En çok dinlenen kadın sanatçı yıllardır değişmiyor

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinciliği son 5 yıldır kimseye kaptırmayan isim Sezen Aksu olurken bu yılın ikincisi, Güneş oldu. Sezen Aksu ve Güneş’in ardından en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso yer aldı. En çok dinlenen 5 kadın sanatçı sıralamasında Türkçe Pop ve Rap’in birlikteliği gözlerden kaçmazken dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift’in Türkiye’de de ilk 5’e girmesi dikkat çekti. Son albümüyle tüm dünyada rekorlara imza atan Swift, Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçı, albüm ve şarkı listelerinde ilk 5’e giren tek yabancı sanatçı oldu.

UZI iki albümüyle birden Top 5’te

Türkiye’deki dinleyicilerin 2022 yılında en çok dinlediği albümler listesine iki albümüyle birden girmekle kalmayıp Top 5 listesinin ilk iki sırasına yerleşen UZI’nin, EL CHAVO albümü listenin zirvesinde yerini aldı. Geçen yılın birincisi Kan ise 2022’nin ikincisi oldu. Listede, Lvbel C5 albümü C5MODE üçüncü; Güneş’in Atlantis albümü dördüncü, cakal’dan Paradoks ise beşinci sırada yer aldı.

2022’de en çok dinlenen podcasti

Türkiye’de 2022 yılında en çok dinlenen podcast yayınlarında kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve daha pek çok başlıkta bilgileriyle dinleyicilere ulaşan Ortamlarda Satılacak Bilgi birinci oldu. Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken sanat, tasarım ve teknoloji dünyasından hikayeleri dinleyicilere ulaştıran Barış Özcan ile 111 Hz listede beşinci sırada yer aldı.

Globalde üç yıl üst üste lider Bad Bunny

Dünya çapında bu yıl 18,5 milyardan fazla dinlemeye ulaşan Bad Bunny, üç yıl üst üste birinci olan ilk sanatçı oldu. Ekim ayı sonunda yeni albümünü çıkaran ve rekorlara imza atan Taylor Swift ikinci sıraya yerleşirken onu Drake, The Weeknd ve K-Pop grubu BTS takip etti.

Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarda zafer bu yıl 1,6 milyar dinlemeye ulaşan As It Was ile Harry Styles’ın oluyor. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla Glass Animals’tan Heat Waves ve The Kid LAROI, Justin Bieber’dan STAY (with Justin Bieber) oluyor. Dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olan Bad Bunny Top 5’e iki şarkısıyla birden giriyor ve Me Porto Bonito and Tití Me Preguntó şarkılarıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşiyor.

İŞTE SPOTIFY TOP LİSTELERİ 2022

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

UZI

cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

UZI - ARASAN DA

cakal - İmdat

UZI - PAPARAZZI

Güneş - Suçlarımdan Biri

Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Ezhel - Nerdesin

Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME

Sefo - Affettim

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

UZI - EL CHAVO

UZI - Kan

Lvbel C5 - C5MODE

Güneş - Atlantis

cakal - Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık

Motive - 22

Rei 6 - Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

No.1 - Kron1k

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

Ebru Gündeş

Lana Del Rey

Sertab Erener

Gülşen

Lil Zey

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Nasıl Olunur

Sesli Kitap Dünyası

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS



2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

As It Was - Harry Styles

Heat Waves - Glass Animals

STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI

Me Porto Bonito - Bad Bunny feat. Chencho Corleone

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler