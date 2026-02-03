Survivor 2 Şubat iletişim ödülünü kim kazandı?
Survivor 2026’da 2 Şubat Pazartesi akşamı oynanan ödül oyununda kazanan taraf belli oldu. Kırmızı ve mavi takım, sevdiklerinden gelecek mektuplara ulaşabilmek için kum ve engellerle dolu parkurda kıyasıya bir mücadele verdi. 2 Şubat günü Survivor'da iletişim ödülünü kazanan takım kim oldu? İşte detaylar...
Survivor 2026’da sezonun ilk iletişim ödülü dün gece sahibini buldu. 2 Şubat Pazartesi akşamı TV8 ekranlarına gelen bölümde, dokunulmazlık maratonunun ardından takımlar bu kez sevdiklerinden gelecek mektuplar için parkura çıktı.
İLK İLETİŞİM ÖDÜLÜ: AİLELERDEN MEKTUP
Ödülün duyurulmasıyla birlikte yarışmacılar, ailelerine ve sevdiklerine duydukları özlemi dile getirdi. Henüz parkura çıkmadan bu yoğun hislerle karşılaşan isimler, yarışma öncesinde oldukça duygusal anlar yaşadı.
HAFTANIN EN MERAK EDİLEN OYUNU
Haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan iletişim oyununda, yarışmacılar zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için sınırlarını zorladı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan takım, iletişim ödülüne ulaşmayı başardı.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜN KAZANANI: KIRMIZI TAKIM
Sezonun ilk iletişim ödülü için parkura çıkan Kırmızı ve Mavi takım, sevdiklerinden gelecek mektuplara ulaşabilmek adına tüm sınırlarını zorladı. Büyük bir kararlılıkla sürdürülen ve her anı yüksek tempoda geçen mücadelenin sonunda, rakibini geride bırakan Kırmızı takım galibiyete ulaştı.