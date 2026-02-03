Survivor 2 Şubat iletişim ödülünü kim kazandı?

HAFTANIN EN MERAK EDİLEN OYUNU

Haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan iletişim oyununda, yarışmacılar zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için sınırlarını zorladı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan takım, iletişim ödülüne ulaşmayı başardı.