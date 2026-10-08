Survivor 2027 ne zaman başlayacak, kimler katılıyor?
Yılın son aylarına girilirken TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor için heyecanlı bekleyüş başladı. İzleyiciler "Survivor 2027 ne zaman başlayacak?" ve "Yeni sezonda kadroda kimler var?" sorularına yanıt ararken, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı beklenen haberi verdi. 2027 sezonunda yepyeni ve ezber bozan bir konseptle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor'ın yayın tarihi ile kadro detayları belli olmaya başladı. İşte Survivor 2027'ye dair tüm merak edilenler...
Survivor 2027 yeni yılda izleyicilerin karşısına yeniliklerle çıkacak. Seyirciler tarafından Survivor'un yayın tarihi ve kadrosu merak edilirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Survivor'un yeni sezonunda formatta önemli bir değişiklik yapacaklarını belirtti. Peki Survivor 2027 yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2027, 1 Ocak'ta başlayacak.
SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2027 kadrosunda kimler olduğu henüz belli olmadı. Yarışmacılar açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.
"YEPYENİ BİR ŞEY YAPACAĞIZ"
TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk olan Acun Ilıcalı, “Survivor’da yeni bir konsept, yeni bir heyecan olacak. Yepyeni bir şey yapacağız. Survivor bizim için çok önemli. Bir fikir attım ortaya, ekipten de tam destek aldım.” dedi.