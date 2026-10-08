Survivor 2027 ne zaman başlayacak, kimler katılıyor?

"YEPYENİ BİR ŞEY YAPACAĞIZ"

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk olan Acun Ilıcalı, “Survivor’da yeni bir konsept, yeni bir heyecan olacak. Yepyeni bir şey yapacağız. Survivor bizim için çok önemli. Bir fikir attım ortaya, ekipten de tam destek aldım.” dedi.