Survivor'da 22 Mart Pazar günü kim elendi?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de haftanın elenen ismi, dün gece yayınlanan bölümle belli oldu. 22 Mart 2026 Pazar akşamı gerçekleşen zorlu eleme düellosunun ardından, adaya veda eden olup olmadığı netlik kazandı. İşte detaylar...
Survivor 2026’nın dün akşamki bölümünde, düellodan önce takımlar sembol oyunu için yarıştı. Dengenin önemli olduğu bu oyunda, yarışmacılar sembolü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin finalinde ise eleme düellosu heyecanı yaşandı. İşte Survivor 2026'ya veda isim...
SEMBOL OYUNUNU KAZANANLAR KİMLER OLDU?
Dengenin kritik rol oynadığı bu oyunda yarışmacılar, sembolü kazanmak için büyük bir dikkatle ellerinde tuttukları çubukları devirmeden kule yapmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin sonunda sembol oyununu erkeklerde Ramazan, kadınlarda ise Deniz kazanarak büyük bir başarı elde etti.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Haftanın eleme adayları Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay'dı. Barış ve Can Berkay oylama sonucunda potadan çıkarken, düelloda Engincan ve Serhan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin ardından düelloyu kaybeden isim Kader Konseyi'ne çıktı ve elenen kişi netleşti...
ENGİNCAN VE SERHAN'IN DÜELLOSU
Bu hafta eleme potasına giren Engincan ve Serhan, galip gelmek için düelloda mücadele etti. Yarışın tamamlanmasının ardından Kader Konseyi toplandı. Mavi takımdaki oylama sonucunda eleme adayı belirlendi ancak bu hafta elenen isim çıkmadı.