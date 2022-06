Tasarladığı elbiseyi Penelope Cruz giyince... Zelia Kaçar kariyer öyküsünü anlattı: “Asla pes etme!”

Sagaza’nın baş tasarımcısı Zelia Kaçar, İspanya’da bulunan Istituto Europeo di Design (IED)’da aldığı moda ve tasarım eğitimiyle aynı zamanda Türkiye’den ihracat yaparak kariyer yolculuğuna başladı.

Tasarladığı ürünlerin Türkiye’de üretimini sağlayıp İspanya pazarına taşıdı ve bu şekilde Sagaza markasının temellerini attı. Tam 12 yıldır Sagaza markasının tasarım, Ar-Ge ve tüm yaratıcı süreçlerinde aktif bir rol oynayan Kaçar, kariyer yolculuğunun en önemli anını; İspanya’da okurken tasarladığı elbiseyi ünlü oyuncu Penelope Cruz’un giymesi ve bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi ile röportaj gerçekleştirmesi olarak görüyor. Şıklığın ve trendlerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu merak ettiğimiz de ise şöyle diyor: “Trendlerle değil; tamamen kendi tarzınız, tavrınız ve modaya bakış açınızla şıklığınızı yansıtırsınız. Bana göre şıklık aslında bir tavırdır.”

Zelia Kaçar, başarıyı asla bir sonuç olarak görmüyor ve uzun bir yolculuğa benzetiyor. Bu yolculuktaki istikrarı ve kendini daima yenilemeyi ise başarı olarak tanımlıyor. Hayata bakış açısını tek bir cümleyle özetlemesini istediğimizde ise ‘Never give up!’ yani ‘Asla pes etme!’ sözlerini duyuyoruz ve tasarım anlayışından trendlere uzanan koyu bir sohbete başlıyoruz.

Tasarım anlayışınızda en önemli kriter nedir?

Yalın bir dile sahip ve giyilebilir tasarımlar yapmayı çok önemsiyorum. Tasarımı kendi alt başlıklarıyla, yalın ve minimal diliyle geniş kitlelere aktarmayı kendime misyon edindim.

Yeni bir tasarımı ortaya çıkarmadan önce, tasarımcının zihninde neler yaşanıyor?

Yeni bir koleksiyon hazırlamak ve o koleksiyona ait tasarımlar oluşturmak aslında çok karmaşık bir süreç. Yılın konseptine, handcraft’a; kısacası o yıla odaklanmak gerekiyor. Bu açılardan koleksiyonun çıkış noktasını bulmak, bütün işin yüzde 50’sini kapsıyor. Yeni bir tasarım ortaya çıkarmak, bugüne kadar var olan bütün tecrübelerinizin bir harmonisi. Sezona ait popüler ögeleri, kendi koleksiyonlarımıza ve kendi markamızın DNA’sına ait bir şekilde kodlayıp tasarım diliyle bunu tüketicimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yenilik, el işçiliği, kalite ve sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bütün bu ilkelere bağlı kalarak tasarım sürecimi oluşturmaya özen gösteriyorum. Dolayısıyla çok komplike, gelgitleri olan, aslında biraz da sancılı bir süreç diyebilirim. Ama önemli olan bu noktada kararlı olmak ve disiplinli bir şekilde koleksiyona odaklanmak.

Sagaza kadını kimdir, onu nasıl tanımlarsınız?

Sagaza kadını dünya ile entegre, hayattan zevk alan, eğlenmeyi seven, aynı zamanda minimal estetiği önemseyen, yalın, zarif ve güçlü kadındır.

Bu yaz, bizi hangi trendler bekliyor?

Bu yaz, çok fazla ‘cut-out’ dekolte görüyoruz. Biz yeni koleksiyonumuzda cut-out’ları çiçeklerle ve doğa ile bütünleşmiş figürlerle zenginleştirdik. Aynı zamanda doğal taşlarla da dokunuşlar yaptık. Renk oyunlarını ve desenleri çokça kullandık. Volan teknikleriyle etek ve bluzlara yeni formlar kazandırdık. Jeanlerde, iki yapıyı birleştirip bambaşka bir sonuç aldık. Bu yaz bizleri daha renkli, daha canlı, minimal ve biraz da maskülen bir yaz bekliyor.

Peki, gelecekte Zelia Kaçar’ı neler bekliyor? Gelecek planlarınızı merak ediyoruz…

Çalışmak, çalışmak, çalışmak bekliyor… Hedeflerimiz arasında dünyaya açılmak var. Geçmişten günümüze başarıyla ilintili olan ve hiç bitmeyen bir yolculuk var. Dolayısıyla bu yolculukta yepyeni bir mecraya açılma planlarımız var. Bunun içerisinde dünyaca ünlü Influencer’larla çalışmak, dünyanın moda başkentlerinde mağazalaşmak gibi planlarımız ve hedeflerimiz mevcut.

MERCEK ALTINDA

Çocukluğum bugünlerin hayalini kurmakla geçti.

İş hayatı; tutkum, beslendiğim nokta, tedavi merkezim…

Başarı uzun bir yolculuk…

Favori rengim siyah.

İmza aksesuarlarım yüzüklerim ve kemerlerim.

Playlist’imin ilk sırasında Dua Lipa–Physical var.

Her sabah mutlaka yulaf sütlü white chocolate mocha ile güne başlarım.

Mesleğe ilk başladığımda çok heyecanlıydım.

Şu an okuduğum kitap: Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice - Maria Grazia Chiuri.

En sevdiğim tatil rotası: Barselona.