Tek başına seyahat de olur! Püf noktaları...

Üniversiteye başlayacağım yaz yaptım; çıktım ilk tek başına yolculuğuma... Sofya’ya giden trenin camına başımı yasladığımda henüz bilmiyordum hayatımın geri kalanının, bu kendine yolculuklarla geçeceğini. O yolculuktan öğrendiğim tek bir şey vardı… İster tek başına, ister sevdiğin insanlarla seyahat etmek; insanın kendini, dünyayı, insanlığı anlamasının yegane ve muhteşem sebebi.

Bahar Akıncı

@baharakinci

O günden sonra dünyanın pek çok ülkesine, Anadolu’ya, Güney’e, Asya’ya, Japonya’ya, Balkanlar’a, Avrupa’nın pek çok kentine tek başıma yolculuklar yaptım. Başıma aşamayacağım hiçbir şey gelmedi. Tam aksine rengarenk insanlarla, misafirperverlikle, yepyeni kültürler, yemekler, pazaryerleri ve müzelerle tanıştım. Kadın gezgin olmak hiçbir zaman dezavantaj olmadı benim için. Kimi zaman planlı, kimi zaman plansız gezdim. Hostellerde, otellerde, Airbnb evlerinde, ‘coach surfing’ sistemi ile aile yanlarında kaldım. Araya iki yıllık bir ara girse de yeniden hayallerim var. Bu yıl rotamda ilk kez Muskat, Tiflis, Kolombiya, Güney Kore ve yeniden San Sebastian, Barcelona ve Yunanistan var.

Bir de bu yıl, gezgin ruhlara yeniden yollara düşme ilhamı ve cesareti vermek için Aposto! ile birlikte ‘Başıma Gelmeyen Kalmadı’ isimli bir Podcast programına da başladık. Spotify ya da iTunes üzerinden dinleyebileceğiniz bölümlerde, kızına kalıcı bir miras bırakmak için Moda’daki evinden çıkıp Zürih’e yürüyerek giden bir baba; bankada çalışırken ve hiç dil bilmiyorken istifayı basıp Avrupa Gönüllülük Projesi ile Sicilya’ya taşınıp su gibi İtalyanca öğrenen oradan tek yön bilet alıp Brezilya’yı bisikletle gezen ve en sonunda da Kolombiya’ya taşınıp İspanyolca rehberlik yapmaya başlayan bir kadın ve daha ne hikayeler var…

Bugün gezgin her üç kişiden ikisini kadınlar oluşturuyor. Google’da en çok aratılanların başında ‘solo female travel’ yani ‘tek başına seyahat eden kadın’ cümlesi yer alıyor. Bu tabir, 100 milyondan fazla arama ile tüm zamanların en çok aratılan ifadelerinden biri oldu. Bununla da kalmayıp, Pinterest’de 2014 yılından bu yana ‘solo female travel’ tabiriyle yapılan paylaşım sayısı 3.5 kat arttı. Sonuç olarak; tek başına seyahat eden kadın gezginler tüm dünyaya hükmeder hale geldi.

Kadınların yalnız seyahat etmek için araştırdığı ülkelerin sahip olması gereken kriterler ise şöyle sıralanıyor; güvenlik, kadın hakları, kültür ve sanat, görülmeye değer manzara, macera, gastronomi, moda ve yüksek fotografik değer. Fotoğraf çekmeyi sevdiğimiz doğrudur!



Bugün gezgin her üç kişiden ikisini kadınlar oluşturuyor. Google’da en çok aratılanların başında ‘solo female travel’ yani ‘tek başına seyahat eden kadın’ cümlesi yer alıyor.

YALNIZ SEYAHAT EDEN KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKELER

İşte bu kriterlere göre tek başına seyahat eden kadınlar tarafından en çok tercih edilen ülke en düşük suç oranı kriterinden en yüksek puanı alan Japonya olmuş. İkinci sırayı ise hem kadın hakları konusunda hem de cinsiyet farkını yüzde 80 mertebesinde ortadan kaldıran Fransa almış. Fransa’nın bu güçlü özelliğini destekleyen diğer faktörler ise ılıman iklimi, doğal güzellikleri ve yerlilerin arkadaş canlısı olması.

JAPONYA’DA TEK BAŞINA GİDEBİLECEĞİNİZ ŞEHİRLER

Ne kadar çok büyük, karmakarışık ve aşırı kalabalık olsa da başkent Tokyo’da, şehrin kalbi Ginza bölgesinde bir kapsül otelde kalıp kendinizi kalabalığa bırakabilirsiniz. Metroda, sokakta, lokantada Japonlar her zaman yardımınıza koşuyor. Ancak asıl Japonya Kyoto’dan itibaren başlıyor. Hızlı trenle seyahat ederek Kyoto, Osaka ve Hiroşima’da tek başınıza harika vakit geçirebilirsiniz. Macera arayanlar içinse bir önerim daha var: Endonezya’yı ‘görülecek yerler’ listenize mutlaka alın. Yine Tayland da hem mimarisi ile hem de farklı ve renkli hayat biçimi ile kadınlar tarafından öncelikle tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Bence de kesinlikle görülmeli.



Kadınların yalnız seyahat etmek için araştırdığı ülkelerin sahip olması gereken kriterler ise şöyle sıralanıyor; güvenlik, kadın hakları, kültür ve sanat, görülmeye değer manzara, macera, gastronomi, moda ve yüksek fotografik değer.

BALİ

Dünyanın her yerinden gelen solo kadın gezginleri ağırlıyor. Konaklama seçeneği çok fazla. Geceliği 20 dolara yoga kampı odası da bulabilirsiniz gecesi 200 dolara havuzlu ev de kiralayabilirsiniz. Adada görmeniz gereken yerler; Ubud, Jimbaran, Canggu, Kuta.

ANADOLU

Tek başına seyahate Türkiye’den başlamak istiyorsanız bana göre mutlaka görmeniz gereken destinasyonlar; Bursa, İzmir, Fethiye, Mardin, Antakya, Gaziantep, Kars, Datça, Kaş, Kekova ve Kapadokya olmalı. Rize, Artvin, Macahel’in ise yeri bambaşka. Doğal güzellikleri, doğası ve insanları ile anlatılamayacak kadar keyifli.

BALKANLAR

Eğer ilk kez tek başına yurt dışına çıkacaksanız, vize ile de uğraşmak istemiyorsanız Karadağ ve Sırbistan; sizin için biçilmiş kaftan. Vize derdiniz yoksa Sofya, Bosna, Makedonya ve Yunanistan’ın her bölgesi gezebileceğiniz yakın ülkeler.

MAURITIUS

Bu güzel ada da tek başına seyahat edebileceğiniz en güvenli adalardan. Kuzeyden güneye tüm plajlar halka açık ve ücretsiz. Başkent Port Lois, yerel pazarları, lokal üreticileri, lokantaları ile görülmeye değer. Trou aux Biches plajı, Grand Baise Bölgesi ve Chamarel’i ise gitmeden mutlaka araştırın. Gördüğünüze pişman olmazsınız.