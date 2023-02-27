Temptation dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Pazar günleri FOX ekranlarında yayınlanan EGO dizisi Güney Kore yapımı Temptation dizisinden uyarlandığı için tekrar gündeme geldi. Temptation dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Ego dizisi, 14 Temmuz 2014 yayınlanmaya başlayan Güney Kore yapımı olan Temptation dizisinden uyarlandı. Bu dizi ile tekrar gündeme oturan dram, romantik türdeki Temptation dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
Temptation dizisi konusu nedir?
Temptation dizisi 2014 yılında 20 bölüm olarak ekranlara gelen bir Güney Kore dizisidir.
Filmin konusu ise şöyle: Evli ve borca batmış bir adam olan Cha Seok-Hoon (Kwon Sang-Woo) borcunu ödemek için bir kadından (Choi Ji-Woo) büyük miktarda para alır. Ancak bu; çok yüksek, hayatını ve evliliğini mahvedebilecek bir bedeldir.
Temptation dizisi oyuncuları
- Kwon Sang-Woo /Cha Seok-Hoon
- Choi Ji-Woo / Yoo Se-Young
- Lee Jung-Jin / Kang Min-Woo
- Park Ha-Sun / Na Hong-Joo
- Lee Jung-Shin/ Na Hong-Gyu
- Kim So-Young / Yoo Se-Jin
- Kim Seong-Kyeom / Yoo Dal-Ho
- Hong Yeo-Jin / Jung Yoon-Sook
- Joo Jin-Mo / Choi Seok-Gi
- Jo Mi-Ryung / Myung-Hwa
- Kim Hyung-Bum / Jo Young-Chul
- Kim Tae-Hoon / Jo Young-Cheol
- Choi Il-Hwa / Na Shi-Chan
- An Se-Ha - Park Han-Soo
- Yoon Ah-Jung / Han Ji-Sun
- Jo Whee-Joon / Roy
- Jung Hye-Sun / Im Jung-Soon
- Kim Ji-Young / Kang Yoon-Ah
- Heo Jung-Eun / Kang Sung-A
- Choi Hyun / Kim Doo-Hyun
- Hwang Suk-Ha / Başkan Doo
- Fei / Jenny (konuk oyuncu)