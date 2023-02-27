Temptation dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ego dizisi, 14 Temmuz 2014 yayınlanmaya başlayan Güney Kore yapımı olan Temptation dizisinden uyarlandı. Bu dizi ile tekrar gündeme oturan dram, romantik türdeki Temptation dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Temptation dizisi konusu nedir?

Temptation dizisi 2014 yılında 20 bölüm olarak ekranlara gelen bir Güney Kore dizisidir.

Filmin konusu ise şöyle: Evli ve borca batmış bir adam olan Cha Seok-Hoon (Kwon Sang-Woo) borcunu ödemek için bir kadından (Choi Ji-Woo) büyük miktarda para alır. Ancak bu; çok yüksek, hayatını ve evliliğini mahvedebilecek bir bedeldir.

Temptation dizisi oyuncuları