Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti!

Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam filmi Ters Yüz 2, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu ve yılın en çok kazanan filmi oldu.

1 / 5
Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti! - Resim : 1

Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2), dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşarak yılın en çok hasılat elde eden filmi oldu.

2 / 5
Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti! - Resim : 2

19 günde dünya çapında 1 milyar dolar hasılata aşan Ters Yüz 2, bu hasılata ulaşan 11 animasyon filminin arasına girmeyi başardı. Diğer filmlerin hepsi Disney imzası taşıyor.

3 / 5
Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti! - Resim : 3

"BARBIE"DEN SONRA BİR İLK

Film, geçtiğimiz yıl temmuz ayında vizyona giren Barbie'den (162 milyon dolar) bu yana en büyük açılış hasılatını (151 milyon dolar) elde eden film olmuştu.

4 / 5
Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti! - Resim : 4

Film aynı zamanda, ilk Ters Yüz (2015) filminin gişe hasılatını (859 milyon dolar) da geride bıraktı.