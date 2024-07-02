Ters Yüz 2'den hasılat rekoru: Animasyon tarihine geçti!

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Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2), dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşarak yılın en çok hasılat elde eden filmi oldu.
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19 günde dünya çapında 1 milyar dolar hasılata aşan Ters Yüz 2, bu hasılata ulaşan 11 animasyon filminin arasına girmeyi başardı. Diğer filmlerin hepsi Disney imzası taşıyor.
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"BARBIE"DEN SONRA BİR İLK
Film, geçtiğimiz yıl temmuz ayında vizyona giren Barbie'den (162 milyon dolar) bu yana en büyük açılış hasılatını (151 milyon dolar) elde eden film olmuştu.
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Film aynı zamanda, ilk Ters Yüz (2015) filminin gişe hasılatını (859 milyon dolar) da geride bıraktı.