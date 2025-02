The Wheel of Time üçüncü sezon fragmanını yayınladı

The Wheel of Time, Robert Jordan’ın aynı adlı en çok satan ve epik fantastik kitap serisine dayanıyor ve Sony Pictures Television ile Amazon MGM Studios tarafından ortak yapım olarak hazırlanıyor.

Aksiyon dolu fragman, bu sezonun yüksek riskli dramasına ışık tutuyor ve değişen dünyasına kısa bir bakış sunuyor. Güçlü Aes Sedai Moiraine Damodred (Rosamund Pike), geleceğe dair gördüğü vizyonlar tarafından işkence görürken, Rand al’Thor (Josha Stradowski), Yeniden Doğan Ejder olarak kaderini yerine getirmek için mücadele ediyor. Işığı mı seçecek, yoksa karanlığın onu ele geçirmesine mi izin verecek?

Üçüncü sezonun hikayesi, Jordan’ın hayranlar tarafından en sevilen kitaplarından biri olan serinin dördüncü kitabı "The Shadow Rising" (Yükselen Gölge) üzerine kurulu olacak. İzleyiciler, bu sezonda serinin kurgusal kıtası Westlands boyunca birçok yeni bölge ve şehre yolculuk edecek. Bunlar arasında Aiel Waste’in uçsuz bucaksız çölleri, büyüleyici ve tehlikeli liman şehri Tanchico ve kadim, sisle örtülü yasaklı şehir Rhuidean yer alıyor. Rhuidean’da Rand ve Moiraine, hayatlarını değiştirecek büyük sırlarla karşılaşacak. Bu sırada, dünyanın diğer ucunda, Rand’ın küçüklüğünü geçirdiği Two Rivers kasabasında, çocukluk arkadaşı Perrin Aybara (Marcus Rutherford) da onu sonsuza dek değiştirecek bir yolculuğa çıkacak.

The Wheel of Time üçüncü sezonu, ilk üç bölümüyle prömiyer yapacak. Ardından her hafta yeni bölümler yayınlanacak ve büyük final 17 Nisan 2025’te izleyicilerle buluşacak.

The Wheel of Time dizisinin başrollerinde Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl) Moiraine Damodred rolünde, Daniel Henney (Criminal Minds) al’Lan Mandragoran rolünde, Josha Stradowski (Gran Turismo) Rand al’Thor rolünde, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) Nynaeve al'Meara rolünde, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) Egwene al'Vere rolünde, Marcus Rutherford (Obey) Perrin Aybara rolünde, Dónal Finn (Rogue Heroes) Mat Cauthon rolünde, Ceara Coveney (Young Wallander) Elayne Trakand rolünde, Sophie Okonedo (Hotel Rwanda, Slow Horses) Siuan Sanche rolünde, Kate Fleetwood (Harlots) Liandrian Guirale rolünde, Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders) Lanfear rolünde, Ayoola Smart (Killing Eve) Aviendha rolünde, Kae Alexander (Game of Thrones) Min Farshaw rolünde, Priyanka Bose (Lion) Alanna Mosvani rolünde, Taylor Napier (Hanna) Maksim rolünde, Hammed Animashaun (Black Ops) Loial rolünde, Meera Syal (The Devil’s Hour) Verin Mathwin rolünde, Jennifer Cheon Garcia (Van Helsing) Leane rolünde, Johann Myers (Halo) Padan Fain rolünde, Jay Duffy (Northern Lights) Dain Bornhald rolünde, Laia Costa (The Diplomat) Moghedien rolünde, Isabella Bucceri (Everything In Between) Faile Bashere rolünde, Olivia Williams (Dune: Prophecy, The Crown) Kraliçe Morgase Trakand rolünde ve Shohreh Aghdashloo (House of Saddam, The Penguin) Elaida do Avriny a’Roihan rolünde yer alıyor.

The Wheel of Time, yürütücü yapımcı ve dizi sorumlusu Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) tarafından televizyona uyarlandı. Rick Selvage ve Larry Mondragon (Winter Dragon), Ted Field (Jumanji: The Next Level, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Ciaran Donnelly (Kin), Justine Juel Gillmer (The Survivor, Halo), Dave Hill (Game of Thrones) ve Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl) de dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor. The Wheel of Time, Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios ortak yapımıdır.

Dizinin ilk iki sezonunun tüm bölümleri, 240’tan fazla ülke ve bölgede, farklı dillerde yalnızca Prime Video’da izlenebilir.

