TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu'ndan girişim yolculuğuna tam destek

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kurul. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kuruldu. Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra; kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevleri olan TOBB KGK bu kapsamda;

Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak,

Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,

Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak,

Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak,

TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde ‘Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri’ açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslararası kadın girişimci kaynakları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, European Business Awards gibi konularda danışmanlık yapmak,

Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak gibi çalışmaları yürütüyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimci Kurulları 81 ilde hizmet veriyor.

Arzuhan Doğan Yalçındağ babalar ve kızları projesi lansmanında onur konuğu olarak konuşma yaptı.

Muğla Kadın Girişimciler Kurulu

Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla kurulmuştur. Kurul, 7000 üyesi ile Türkiye’de en geniş girişimci kadın ağına sahip. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde 5. dönemini yaşayan Muğla Kadın Girişimciler Kurulu, bu amacı sürdürmek için faaliyetlerine devam ediyor. Muğla İcra Komitesi başkanı olan ve geçtiğimiz ekim ayında dört yıl da bir yapılan seçimlerde ikinci kez bu göreve seçilen Mehtap Şeniz Çahan, 20 Aralık 2023’te Muğla, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak KGK Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen KGK Ege Bölge Başkanlık seçiminde, diğer illerin de desteğini alarak başkan seçilerek TOBB KGK Ege Bölge Başkanı oldu. Başkan Çahan, hem Muğla’nın hem bölgenin ismini ulusal boyutta tanıtmak ve kalıcı, kadına dokunan, girişimciliğin önemini ortaya koyan çalışmaları ortaya çıkarmak adına ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipte turizm, mermer, eğitim, bilişim, inşaat, akaryakıt, konfeksiyon, iç mimar, mobilya, sigortacılık, ulaşım, unlu mamuller ve kozmetik gibi farklı sektörlerden bir araya gelerek çalışma yürüten 17 kişi yer alıyor. Yenilikçi girişimci ve markalaşma adına kurul üyelerinden Hatice Aktürk, Ata Ağaç Ar-Ge A.Ş. olarak Muğla’da faaliyet gösteriyor. Temel olarak organik tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten Aktürk’ün, zeytinliklerinde, dünyada ilk defa farklı bir yöntemle yaşı bilimsel olarak tespit edilmiş 3200 yaşında bir zeytin ağacı bulunuyor. Aynı zamanda firmanın ismini aldığı bu ağacın ismi “Ata Ağaç”. Katma değeri yüksek zeytinyağı içeren fonksiyonel gıda ürünleri ve zeytinyağı temelli yenilikçi kozmetik ürünleri konularında Ar-Ge çalışmaları ve üretim faaliyetlerini yürütüyorlar.

Babalar ve Kızları Projesi

Muğla, TOBB ile Türkiye Sinai Kalkınma Bankası öncülüğünde, TEPAV iş birliğinde hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesinde birinci il seçilmiş, en eşitlikçi il ilan edilmişti. Bu başarıdan yola çıkan kurul, işlerini kızlarına devreden, birlikte yürüten babalar ve kızlarını tespit ederek örnek teşkil etmesini hedeflemiş, bu kapsamda 63 kadının hikâyesine yönelik kitap, video film ve web sayfası hazırlandı. Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi istenilen bu projenin, ışık ve umut olarak pek çok baba ve kızına pusula olması hedeflenmiş. Bu projeyle kadınların kendilerine inanmalarının, babaların ise kızlarına güvenmelerinin ne kadar önemli olduğunun altının çizilmesi amaçlanmış. Muğla’da aile şirketlerinin yönetimi ve devrinde çocukların cinsiyeti belirleyici faktör olmaması, sektör fark etmeksizin kız çocuklarının da eğer tercih ediyorlarsa şirket yönetimin de bir parçası olabilmesi bu projenin çıkış noktasını oluşturmuş. Bu proje ile Muğla’da iş hayatında babalarından bayrak devralan kadınların hikayelerinin dokümante edilmesi ve iyi örnek olarak yaygınlaştırması hedeflenmiş. Ekonomideki kalkınmaya ivme kazandırması amacıyla kadın girişimciliğinin özendirilmesi projenin en temel amaçlarından biri. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması yoluyla farkındalık yaratılması da projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.

Dönem içi yapılan başlıca çalışmalar

Babalar ve Kızları

Genç Ve Kadın Girişimciler Öğrenci Topluluğu

Habitat İş birliğinde Kız Kardeşim Projesi

İşimiz Temiz Projesi

Turkcell işbirliğinde Geleceği Yazan Kadınlar Projesi.

Babalar ve Kızları web sitesi: https://muglababalarvekizlari.com/

TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurul Başkanı, TOBB KGK EGE Bölge Temsilcisi Mehtap Şeniz Çahan

TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurul Üyesi Hatice Aktürk oğlu ile Ata Ağaç altında