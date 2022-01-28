Tropikal iklim meyvesi kapok, Bambi yatakta kullanıldı

Hayatınızın üçte birini uykuda geçiriyoruz, bu nedenle yatak seçmenin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Yanlış yatak, ağrılı vücuda, kötü bir sırta ve uyku eksikliğine neden olabilir. İyi bir yatakta daha iyi bir gece uykusu, sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Bambi Yatak, Kapok Naturel Yatak’ı kullanıcılara sundu. Tropik yağmur ormanlarında bulunan ve doğal lif olan ‘Kapok’u yatakla bir araya getirdiği Kapok Yatak Naturel, vücut ısı dengesini koruyarak iyi bir uyku sağlamayı hedefliyor. Üstün ısı dengesinde düşünerek mevsimsel ısı dengesini ayarlayarak, dört mevsim doğal ve sağlıklı uykuyu amaçlıyor. Geri dönüşüme katkı sağlayan kapok, sürdürülebilirlik konusunda da dikkat çekti. Bambi, kapok liflerini sadece yatakta değil yastık ve yorganlarında da kullandı.

Yağmur ormanlarının ferahlığı yatak odanızda

Bambi Yatak’ın kapok liflerinden ürettiği yatak, sürdürülebilirlik kapsamında üretildi. Çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan yatak, üretim ve kullanımında yeşile, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçladı. ‘Huzur Uykuda Başlar’ mottosuyla üretilen, kapok'un rahatlık ve konforunu uykunun her evresinde hissettirmeyi amaçlıyor. Yastık ve yorganlara da hayat veren kapok lifleri, kapok konforunu tüm yatağa yayarak, uyku kalitesini artırmayı hedefliyor.

Her mevsime uyum sağlıyor

Nanoteknolojik örme kumaş ile tasarlanan Kapok Naturel Yatak’ın, her mevsime uyum sağlamayı hedefliyor. Yüksek omurga destek süngeri, omurganın uyku esnasında doğru pozisyonda kalmasına yardımcı oluyor.

Daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor

Paket yay teknolojisinin de kullanıldığı Kapok Naturel Yatak, ses ve hareketler de düşünülerek üretildi. Çiftlerin vücut ağırlığını yatağa eşit olarak yayarak, uyku anında omurganın doğru pozisyonda kalmasına destek olarak konforlu bir şekilde uyku sağlamayı hedefliyor.