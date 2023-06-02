Trt Türk’ün dizisi Alman kuzusu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Harun Türk ve Hakan Haksun yaptığı, Erhan Kozan’ın yönettiği “Alman Kuzusu” isimli proje, ikinci sezonunun yayını ile her pazar 20.00’de Trt Türk kanalında devam ediyor. Dizinin Senaryosu Burak Erol, Kevser Kurt, Yusuf Hayırcıl’a ait. İşte Alman kuzusu konusu , oyuncuları...

Alman kuzusu dizisi konusu

Dizi, Vatan dışında vatanları için dertlenen insanımıza odaklanmaktadır. Ana karakter Jens’in sevda yolcuğu ekseninde “Almancı” bir aile etrafında gelişen olaylar ve bilhassa Batı Avrupa’daki Türk nüfusun gündelik hayatı ve Turkiye’den bakarak oraları anlamaya çalışmak yerine, bizzat onlar gibi düşünen bir üslupla ele alınmaktadır.

Alman kuzusu dizisi oyuncuları

Alman kuzusu dizisinde;

Alican Albayrak,

Merve Üçer,

Aydan Burhan,

Tuncay Beyazıt,

Atilla Doğukan Türkyılmaz,

Zeynep Ender İge,

Yasin Çam,

Emin Oğuz oynuyor.

Alman kuzusu dizisi fragmanı