Trt Türk’ün dizisi Alman kuzusu konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yurt dışında yaşayan Türkler için yayın yapan TRT Türk kanalında oynayan “Alman Kuzusu” dizisi her pazar memlekete kavuşma özlemi çeken Türk vatandaşların duygularına tercüman oluyor. Trt Türk’ün dizisi Alman kuzusu konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yapımcılığını Harun Türk ve Hakan Haksun yaptığı, Erhan Kozan’ın yönettiği “Alman Kuzusu” isimli proje, ikinci sezonunun yayını ile her pazar 20.00’de Trt Türk kanalında devam ediyor. Dizinin Senaryosu Burak Erol, Kevser Kurt, Yusuf Hayırcıl’a ait. İşte Alman kuzusu konusu , oyuncuları...
Alman kuzusu dizisi konusu
Dizi, Vatan dışında vatanları için dertlenen insanımıza odaklanmaktadır. Ana karakter Jens’in sevda yolcuğu ekseninde “Almancı” bir aile etrafında gelişen olaylar ve bilhassa Batı Avrupa’daki Türk nüfusun gündelik hayatı ve Turkiye’den bakarak oraları anlamaya çalışmak yerine, bizzat onlar gibi düşünen bir üslupla ele alınmaktadır.
Alman kuzusu dizisi oyuncuları
Alman kuzusu dizisinde;
- Alican Albayrak,
- Merve Üçer,
- Aydan Burhan,
- Tuncay Beyazıt,
- Atilla Doğukan Türkyılmaz,
- Zeynep Ender İge,
- Yasin Çam,
- Emin Oğuz oynuyor.